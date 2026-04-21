C’est officiel, la Jensen Interceptor va faire son retour avec un bon vieux V8 !
Fantasmé et déjà annoncé plusieurs fois par le passé, le retour de l’Interceptor est confirmé, et devrait même voir le jour dans le courant de l’année. Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, elle cache une très bonne surprise sous son capot.
Disparue depuis 2002, la marque a régulièrement fait parler d’elle ensuite puisque l’on a cru au lancement d’une nouvelle Interceptor en 2011 et en 2015. Cette fois-ci semble la bonne. Après avoir annoncé son lancement, Jensen International communique désormais deux visuels et son nom, ce sera l’Interceptor GTX.
Cette GTX sera « ultra-performante » et misera sur des technologies modernes avec un châssis et une carrosserie entièrement en aluminium, fait à la main ainsi qu’un moteur V8 « sur mesure ». Qu’il est bon de découvrir le retour d’un modèle emblématique avec un moteur thermique, V8 de surplus.
Le directeur de Jensens International, David Duerden, se veut plutôt rassurant quant à l’avancée du projet : « Dévoilée soixante ans après le lancement de la Jensen Interceptor originale, la Jensen Interceptor GTX 2026 mêle artisanat traditionnel et technologie moderne pour affirmer avec assurance son propre caractère contemporain. Nous sommes impatients de révéler très bientôt notre premier prototype : une spéciale de pré-production ultra-performante qui fera battre le pouls et emmènera Jensen sur un nouveau territoire. »
Il est difficile de se faire une idée précise de cette Interceptor GTX, mais elle mêlera les clins d’œil du passé avec une carrosserie moderne. L’image de profil laisse deviner long coupé dans la veine des grandes GT.
La Jensen Interceptor est peu connue du grand public. Et pour cause puisqu’elle a été produite à un peu moins de 7 500 exemplaires. Apparue en 1966, elle a pour but de remplacer la Jensen C-V8 et sera commercialisée jusqu’en 1992 avec la très rare S4.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération