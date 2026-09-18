Ça donne envie de rouler en voiture électrique : nouveau record pour les prix du carburant

Depuis quelques jours, on s’habitue à découvrir chaque jour de nouveaux records de prix sur le carburant disponible aux pompes françaises. Depuis que la guerre en Iran s’est propagée au Yémen et qu’un important oléoduc saoudien a été visé par des attaques, le marché mondial des hydrocarbures s’affole.

Cette semaine, déjà, les records absolus du prix du diesel étaient battus en France. Ils le sont une nouvelle fois ce matin : d’après la moyenne calculée par l’AFP sur la base des données du site officiel du ministère de l’Économie, le litre de diesel vaut 2,39€ ce vendredi en France. On voit depuis quelques heures des prix affichés à 2,90€ dans les stations les plus chères du pays et il n’est pas impossible que la barre des 3€ soit franchie sur certains sites dans les jours à venir.

Le SP95 E10 bat lui aussi les records

Et c’est la même chose pour le SP95 E10, ce carburant le plus consommé par les automobilistes français : ce vendredi, il arrive en moyenne à 2,17€ du litre en France. Il s’agit d’un nouveau record, sachant que le précédent pic (2,11€ en 2022 au plus fort de la tension des carburants pendant la guerre en Ukraine) était déjà battu depuis quelques jours.

Il est malheureusement peu probable de voir ces prix redescendre rapidement : la situation géopolitique internationale est très tendue entre les Etats-Unis, l’Iran et l’Arabie Saoudite. Alors que l’Arabie Saoudite demande l’aide des Etats-Unis pour chasser les Houthis du port de Bab el Mandeb, les Etats-Unis négocient directement avec ces Houtis soutenus par l’Iran et personne ne sait quelle va être l’issue de ces tractations. Les cours du baril de pétrole Brent (actuellement au-dessus des 100 dollars) dépendront directement de l’évolution de cette situation.