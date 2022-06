Carlos Tavares, patron automobile le plus influent en 2022

Carlos Tavares, Directeur général du groupe Stellantis que composent 14 grandes marques automobiles, se hisse au premier rang de la Power List 100, palmarès des 100 personnes les plus influentes du secteur automobile établi par nos confrères britanniques d’Autocar Business.

Le classement est établi à partir de différents critères tels que l’influence sur l’industrie auto mondiale, la puissance financière de l’entreprise dirigée, la capacité d’innovation ainsi que le potentiel de croissance.

« Carlos Tavares a remporté cette première place en réalisant l'improbable, sinon l'impossible, à la tête de Stellantis », écrivent notamment les auteurs du rapport. « A partir de ce réseau tentaculaire de 14 marques, dont beaucoup ne sont pas rentables, il a réussi à afficher un bénéfice de 13,4 milliards d'euros l’an dernier, avec une marge époustouflante de 11,8 %. »

Et Autocar de s’extasier sur la capacité de Tavares à générer des profits là où d’autres ont échoué, grâce notamment à son obsession de la réduction des coûts, tout en laissant leur chance à des marques mourantes comme Lancia de redémarrer, ainsi qu’à des usines notoirement peu rentables de se réinventer.

Tavares devant Musk

Le grand patron originaire du Portugal devance au classement Elon Musk, né lui en Afrique du sud (mais naturalisé américain), salué par Autocar Business pour avoir hissé Tesla au rang de compagnie la mieux valorisée du secteur automobile en quelques années, tout en diversifiant ses activités dans la conquête spatiale (SpaceX), l’interface homme-ordinateur (Neuralink) et peut-être bientôt les réseaux sociaux avec la prise de contrôle de Twitter.

Autocar salue aussi la façon dont Musk a imposé à tous ses concurrents les nouvelles règles du business relatives à la vente de véhicules électriques.

Au deuxième rang ex-aequo, on trouve le japonais Akio Toyoda, patron de Toyota, constructeur toujours leader mondial en termes de volume, un homme présenté comme le miroir inversé d’Elon Musk.

Là où le fantasque patron de Tesla semble toujours sur-promettre, Toyoda représenterait le bon sens en avançant prudemment sur le terrain de l’électrique tout en consolidant son leadership sur l’hybride.

Hyundai en embuscade, et Geely dans le top 10

Derrière, on trouve Euisun Chung, patron de Hyundai Motor Group, dont Autocar vante la vista sur l’électrique et les nouvelles technologies (investissement dans Rimac, entre autres), la réussite des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, ou bien encore le développement progressif de la marque haut de gamme Genesis.

Le Coréen devance l’Allemand Herbert Diess, patron de Volkswagen : « il a fait tous les bons choix pour mettre l’entreprise à la pointe des questions du logiciel et la conduite autonome, bien que le résultat de ces efforts ne seront pas vus avant au moins milieu de la décennie. »

Jim Farley (Ford), occupe le sixième rang pour sa capacité à générer du cash, qualité partagée par Oliver Zipse (BMW), septième du top 10, qui a réussi à hisser sa marque devant Mercedes tout en préservant l’équilibre entre l’électrification et le maintien de la profitabilité des moteurs thermiques.

Ola Kallenius (Mercedes), Mary Barra (General Motors) et le Chinois Li Shufu (Geely) complètent ce Top 10.