Le nouveau laboratoire, installé depuis un an au sein du Valeo Power Technical Center à Valenton, est dédié à la recherche et au développement des matériaux du groupe Valeo. Avec un laboratoire de 300 m², l'une des problématiques de recherche principales de l'entreprise porte désormais sur la réduction de l'empreinte carbone et le recyclage des matériaux.

Le zéro carbone pour 2050 ?

Au cours de cette visite, la décarbonation du parc automobile est très vite venue s'imposer comme l'un des sujets principaux de Valeo. « L'objectif de nos recherches, c'est la neutralité dès 2050 », explique Mathilde Bernard de Lavernette, directrice de l'ingénierie de matériaux du groupe Valeo. Le plan CAP 50 — c'est ainsi qu'il se nomme — pose un premier objectif de réduction de 17 % des émissions de CO2 entre 2019 et 2030.

« C'est un objectif à atteindre en proposant systématiquement une alternative bas carbone, recyclée ou biosourcée, pour les produits à forte consommation de matières premières », affirme Mathilde Bernard de Lavernette tout en accompagnant la présentation des différents équipements du laboratoire.

Une réglementation pour le recyclage

Une démarche de recherche qui va dans le sens de la révision de la directive européenne sur les véhicules hors d'usage (VHU) publiée en juillet 2026. Le texte de départ, écrit en 2000, impose que chaque véhicule atteigne un taux minimum de 85 % de réutilisation et de recyclage pour les voitures et les petites camionnettes. « Nous travaillons notamment sur cet objectif en récupérant les matériaux des véhicules en fin de vie, mais aussi les restes de fabrication dans les usines. »

La mise à jour de ce texte prévoit désormais également une collaboration au sein de la filière automobile pour atteindre des quotas de contenus recyclés et faciliter le démontage des pièces (notamment les batteries de véhicules électriques), et étend les premières directives aux poids lourds et aux deux-roues motorisés.

Des pièces déjà en production

Pour assurer la circularité des matériaux, le recyclage est « intégré dès la conception du produit, par le choix de matériaux compatibles entre eux » afin de faciliter par la suite la réhabilitation des pièces. « Nous travaillons également sur le design pour réduire la consommation de matière première », continue de détailler la cheffe du laboratoire de Valenton. Le jour même de la visite, l'ingénierie matériaux de Valeo était d'ailleurs récompensée à Bruxelles : le groupe a été désigné Top Innovator dans la catégorie Green des CLEPA Innovation Awards 2026 pour ReVive, un polycarbonate recyclé élaboré sur son site de Bobigny.

Concrètement, l'équipementier développe par exemple des feux arrière à base de produits recyclés. « Celui-ci, c'est environ 4 télécommandes de télévision, 8 CD et 50 % de plastique recyclé grâce à ReVive», détaille l'ingénieure.

« Pour une caméra intérieure, c'est de l'aluminium recyclé ; les clés de voitures sont faites avec du plastique recyclé et, dans nos systèmes de ventilation de l'habitacle, nous utilisons des dérivés d'huile de ricin biosourcée », continue-t-elle. Parmi l'étal de pièces présentes dans le labo, un essuie-glace en bambou vendu dans les supermarchés est également présenté.

Mais ces matériaux ne sont jamais faits à 100 % à partir de matériaux recyclés. « Cela s'explique par le fait que le 100 % peut, selon les matériaux, influer sur leur qualité et leur résistance. » C'est donc un travail de recherche de longue haleine pour développer des pièces automobiles avec le « bon compromis » entre sécurité, résistance et coût pour le consommateur.