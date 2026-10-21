Système d’appel d’urgence obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne depuis avril 2018, le bouton d’alerte eCall 112 vient de voir son contrat d’exploitation initial, signé en 2017, reconduit plusieurs années.

C’est à l’occasion du Mondial du Secours et de la Protection, qui se tenait récemment à La Roche-sur-Foron près d’Annecy, que l’accord a été officialisé. L’État et le GIE Union des Assisteurs ont rempilé pour une durée de cinq ans (avec effet rétroactif au 1er mai 2026). Une signature qui confirme la confiance accordée aux assisteurs pour la gestion du PSAP eCall France, la plateforme nationale chargée de réceptionner et de trier les appels d’urgence automatiques émis par nos voitures.

Particularité en France, toutes les alertes reçues ne sont pas transmises aux centres d’urgence. En 2026, près de 500 000 alertes eCall devraient être reçues par le dispositif français. Elles sont analysées par les plateformes opérées par les sociétés d’assistance afin de déterminer immédiatement la nature réelle de l’événement.

Environ 95 % des alertes sont filtrées, relevant de déclenchements intempestifs, de petits accrochages sans blessé ou de simples pannes pouvant être prises en charge par un dépannage classique ou gérées par une société d’assistance.

Seules les 5 % d’alertes nécessitant réellement l’intervention des services de secours leur sont transmises, généralement en moins de 75 secondes.

300 vies par an sont sauvées par grâce à l'eCall

Au-delà de la gestion des flux, le système prouve son efficacité sur le terrain en transmettant la géolocalisation exacte du véhicule en temps réel, y compris si le conducteur est inconscient ou incapable de parler. Ce qui réduit drastiquement les délais d’intervention, notamment la nuit ou sur les routes isolées. Selon l’Union des Assisteurs, ce dispositif contribuerait à sauver au moins 300 vies par an dans l’Hexagone.

Depuis son lancement en 2018, près de 1,8 million d’alertes ont été traitées. Ce nouveau bail de cinq ans sera également l’occasion de faire évoluer le système vers le « NG eCall » (Next Generation), désormais compatible avec les réseaux 5G, tout en renforçant les exigences en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles.