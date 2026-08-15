Fin de la 2G/3G : attention à cette panne surprise qui menace votre sécurité

Depuis le 1er avril 2026, les différents opérateurs ont annoncé la désactivation progressive des réseaux 2G et 3G. En France, Orange a commencé à désactiver son réseau 2G le 31 mars dernier, en commençant par le sud-ouest du pays. SFR et Bouygues Telecom ne devraient plus tarder, puisqu’ils suivront le mouvement d’ici à la fin de l’année. Quant au réseau 3G, son extinction débutera en 2028, voire en 2029, selon les opérateurs.

Résultat : la fonctionnalité eCall présente dans nos véhicules tombera en panne au fur et à mesure de la désactivation des réseaux 2G et 3G. Le système « SOS », qui dépend de ces réseaux, fonctionnera partiellement après l’arrêt de la 2G, puis totalement avec la fin de la 3G.

À quoi sert le système eCall ?

Le système eCall est un dispositif de sécurité imaginé par la Commission européenne qui est présent dans nos véhicules. Depuis le 31 mars 2018, un règlement de l’Union européenne impose son installation sur tous les véhicules neufs. Et pourtant, seulement 10 ans plus tard, il est déjà menacé d’obsolescence.

Ce système fonctionne dans tous les pays de l’UE. Dès que les airbags sont activés à la suite d’un choc violent, il appelle automatiquement le 112 et transmet la position GPS du véhicule aux secours. Il peut également être activé manuellement par le conducteur ou un passager en appuyant sur le bouton SOS situé au niveau du plafonnier. L’objectif est de réduire le délai d’intervention des secours après un accident.

Une transition difficile ?

À partir de 2028-2029, les véhicules produits entre 2018 et 2025 risquent de ne plus disposer d’un eCall fonctionnel. Néanmoins, ceux homologués à partir du 1er janvier 2026, ainsi que les véhicules neufs à partir de 2027, ne devraient pas rencontrer ce problème. En effet, ces véhicules disposeront d’une nouvelle génération, appelée « NG eCall », basée sur les réseaux 4G et 5G, qui sera obligatoire pour les nouveaux véhicules à partir de 2027.

Mais les véhicules disposant de l’ancienne génération risquent de connaître une transition difficile vers ce nouveau système. En effet, aucune mise à jour simple n’est, à ce jour, prévue. Selon la 5G Automotive Association (5GAA), modifier les anciens systèmes ne serait pas viable techniquement sans remettre en cause leur homologation. Résultat : l’eCall actuel devrait progressivement disparaître avec les anciens réseaux.

D’autres systèmes touchés

Mais il n’y a pas que le système eCall qui risque de devenir inutilisable. Stellantis a prévenu ses clients que « cet arrêt influencera tous les services connectés », en mentionnant notamment la navigation et les « commandes à distance ».

De plus, certains services de Renault, comme le R-Link 1 et 2, verront disparaître plusieurs fonctionnalités connectées, notamment le trafic ou le préchauffage, bien que les interfaces récentes restent compatibles.

C’est également le cas pour différents fournisseurs d’accessoires connectés. Notamment Coyote qui a commencé à proposer des solutions aux utilisateurs de boîtiers 2G/3G. TomTom est aussi concerné et a indiqué que certains appareils ne recevraient plus les informations de trafic et les alertes de zones de danger. Le calcul d’itinéraire et la navigation, eux, resteront toutefois fonctionnels.