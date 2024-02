Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : la Suzuki Alto

Même si les prix tendent vers une stabilisation sur le marché de l'occasion en ce moment, ils restent à un niveau largement supérieur à ce que l'on connaissait avant la crise Covid. Et toutes les occasions ont vu leur cote grimper dans de grandes proportions.

Toutes ? Non, certains modèles résistent encore et toujours à l'inflation galopante. Et c'est à ces modèles que s'intéresse notre rubrique "occasions oubliées". Il s'agit en grande majorité de modèles qui n'ont pas ou peu connu le succès en neuf. Des modèles auxquels on ne pense pas ou plus lorsque l'on doit faire un choix d'une nouvelle voiture d'occasion. Et qui dit désintérêt, dit cote en berne, ce qui permet, parfois, de faire de très belles affaires. De plus, cela ne veut pas dire que ce sont des modèles intrinsèquement mauvais, c'est parfois même tout le contraire. Quant au style, oui, il est peu valorisant le plus souvent, mais qu'importe, certains acheteurs n'y accordent qu'une importance toute relative.

Et c'est ainsi que nous nous penchons sur le berceau de la Suzuki Alto, de deuxième génération. Enfin, deuxième génération en France, tandis qu'au niveau mondial, le modèle existe depuis 1979 ! Il s'agit pour info d'une auto conçue en partenariat avec Nissan, qui en commercialise un clone technique, la Pixo.

L'Alto 2 est une minicitadine de 3,50 m de long, concurrente des Renault Twingo 2, Fiat Panda, Volkswagen Up!, Peugeot 107/108, Citroën C1 ou autre Kia Picanto, à laquelle nous allons la comparer niveau tarifs.

En matière de prestations, la Suzuki Alto n'a pas foncièrement à rougir par rapport à la concurrence. Certes, ce n'est pas la meilleure du plateau (Picanto et Twingo sont plus homogènes et cossues par exemple), mais elle a des arguments à faire valoir. Son volume de coffre n'en est pas un : avec 129 litres seulement, il est un des plus petits de la catégorie.

Mais elle est assez mignonne (tout est relatif), aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec un habitacle plutôt bien dessiné pour une auto aussi économique. Et l'habitabilité est bonne pour 4 adultes, même assez grands !

Sous le capot, on trouve un petit 3 cylindres 1.0 de 68 ch, et 90 Nm. Il est pétillant et presque performant, bien aidé par un poids autour de 900 kg seulement. Il est même utilisable sur autoroute, grâce à une insonorisation soignée, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ses concurrentes de l'époque, la triplette PSA/Toyota en tête. Et sa consommation reste contenue, avec moins de 6 litres de moyenne possibles.

Des prix bien plus intéressants en moyenne que la concurrence

Même si les décotes ne sont pas aussi impressionnantes qu'il n'y paraît, du fait de prix catalogue très agressifs pour l'époque, les tarifs sur le marché de la seconde main de cette Alto 2 sont très intéressants par rapport à ceux d'une Picanto, d'une Up! ou même d'une Twingo équivalente.

Ainsi, si nous prenons un des premiers modèles 2009/2010, en finition GL, on peut les trouver à partir de 1 700 €, lorsque l'état carrosserie est moyen, soit - 83 % et 2 000/2 200 € pour un très bon état (-77 %). Le kilométrage est parfois inférieur à 120 000 km. Et pour 3 000 €, vous pouvez repartir au volant d'un modèle véritablement nickel, et parfois garanti car vendu par un pro.

En face, on observe qu'une Renault Twingo 2 de 2009/2010, de même kilométrage et avec un moteur 1.2 75 ch (le plus proche en performances, le 1.2 60 ch est un peu plus placide) se trouve à partir de 3 500 €, en finition Access ou Authentique, pas super bien équipée, soit - 66 % seulement.

Une Peugeot 107 1.0 68 ch, Active ou Urban, de moins de 120 000 km, imposera un chèque de 3 000 € minimum, soit - 70 % en moyenne.

Pour une Kia Picanto de la même époque, même kilométrage, en finition Motion ou Style Pack, c'est presque 4 000 € qu'il faut mettre sur la table, soit une décote de - 53 % seulement.

Enfin, une Volkswagen Up! équivalente, soit une 1.0 MPI 60/75 ch, même kilométrage, il faut compter 4 700 € mini. Mais pour un modèle 2012, la Up! étant plus récente. Cela fait une décote de - 63 % en moyenne.

Si l'on se penche sur le cas d'un modèle plus récent, par exemple une Alto de 2014, moins de 100 000 km, on découvre que le prix n'est pas du tout délirant. À partir de 4 200 €, ça se trouve, et ça représente un rabais par rapport au neuf de - 57 %.

Si l'on reprend les mêmes concurrentes, ou presque (la 107 devient 108 !), le constat est le même, elles sont plus chères et décotent moins. Ainsi une Renault Twingo 2 restylée équivalente, c'est 5 500 € pour une auto en bon état, en finition Life, soit une décote de - 50 %.

Pour une 108 de la marque au lion, en 1.0 VTI 69 Active, n'espérez pas devoir mettre moins de 6 200 € sur la table, soit une dépréciation de -48 %.

Pour une Fiat Panda de moins de 100 000 km, en bon état, 2014, en version 1.0 69 ch Easy ou Pop, ce sera 6 000 €, soit - 45 % en moyenne.

Une Hyundai i10 (équivalente à la Picanto, mais chez l'autre marque du groupe Hyundai/Kia) réclamera un investissement de 5 800 €, pour un modèle 1.0 66 ch Pack Evidence, soit - 51 %. Elle décote plus que la Picanto (-47 % pour un modèle équivalent).

Enfin prenons encore en exemple une VW Up!, qui réclamera pour le coup, en version comparable, un chèque de 6 300 €, soit une décote de - 47 %.

LE BILAN

Vous l'aurez com"prix", les tarifs de la Suzuki Alto sont hyper intéressants. Elle est systématiquement plusieurs milliers d'euros moins chère que les concurrentes, et décote, par rapport à elles, d'au moins 10 % de plus, si ce n'est 20. Et comme ses prestations sont tout à fait acceptables, elle se révèle une alternative tout à fait crédible. Cerise sur le capot, elle est aussi hyper fiable, et ça, ça compte pour achat en seconde main.