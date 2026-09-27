Cette berline allemande vaut tellement mieux que son image de voiture de gangster !

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Longtemps perçue comme une vieille bagnole d'occasion, à cause de ses lignes très verticales, longtemps considérée comme une voiture de gangsters (merci Jacques Mesrine), la Bmw Serie 5 E12 est enfin entrée en collection. Pourquoi ?

Parce qu'elle incarne un renouveau de la marque de Munich et surtout, une fois dotée du 6-cylindres en ligne 2,8 l dans sa version 528, elle réalise une synthèse entre sportivité, rapidité et confort qui servira d’étalon à toute la concurrence, au sein des grandes berlines. Encore plus performante une fois dotée de l'injection, la Bmw 528 est devenue extrêmement rare mais ses performances et sa polyvalence en font une auto toujours très agréable à utiliser. A préserver d'urgence !

Marcello Gandini ou Paul Bracq ? En fait un peu des deux, le premier a produit chez Bertone un concept très intéressant, la Garmisch, qui en 1970 annoncé le futur du design BMW. À partir de cette berline à deux portes, Bracq a élaboré le design de celle qui allait totalement refondre l'image qu'on a de la marque de Munich.

En effet celle-ci ne produisait au tournant des années 70 que quatre modèles dont trois dérivant de la Neue Klasse sortie en 1961. Autant dire qu'il y avait péril en la demeure allemande ! BMW a réagi en changeant son fusil d'épaule sous la forme d’un modèle inédit qui irait vers plus de confort et moins de sportivité tout en adoptant une nouvelle dénomination par série. Cette auto importante, c'est la Série 5 E12 présentée en 1972.

Sa ligne conserve l'avant « Shark nose » des typiques de la marque mais pour le reste, elle se signale par une grande modernité. Les trains roulants sont indépendants avec des bras obliques à l'arrière, alors que le moteur à 6 cylindres en ligne est de la partie, d’abord en 2,5 l. La grosse évolution se situe dans l'habitacle doté d'un confort et d'une finition inhabituels pour BMW. C'est dire si le niveau était élevé ! Pour sa part, la coque bénéficie d'une sérieuse étude contre les chocs : la Série 5 E12 s'inscrit parfaitement dans son époque sécuritaire.

Cela dit il faut attendre 1973 pour voir arriver un moteur vraiment puissant : le 2,8 l M 30 développant 165 ch. Il anime la version 528 qui devient une rivale très dangereuse à la Mercedes 280 W114. En clair cette familiale cossue est capable de flirter avec les 200 km/h dans un confort certain. Toutefois, si la 528 bénéficie de quatre freins à disques (ventilés à l'avant) et d'une suspension affermie, elle se contente de deux carburateurs et d'une boîte à 4 vitesses. Cela ne l'empêche pas de s'afficher à un prix très élevé : 49 500 francs, soit 45 790 € actuels selon l'Insee.

À ce tarif, on a droit à l'intérieur en velours, au siège réglable en hauteur - tout comme le volant - mais pas aux vitres électriques ni même à la fermeture centralisée. Un peu chiche ! Heureusement la liste d'options très longue permet de corriger ce défaut. La 528 n'en connaît pas moins un certain succès, et évolue dès août 1976.

Là, le capot est modifié, le bossage central étant remplacé par une nervure longitudinale. Les feux arrière s'agrandissent et la trappe à essence change de côté. En 1977, en septembre, une nouveauté plus importante est révélée : l'injection électronique Bosch L-Jetronic qui porte la puissance à 177 ch dans la version 528i (la 528 grimpe alors à 170 ch).

De plus, une boîte à 5 vitesses est désormais proposée, qui laissera le choix entre deux étagements, long et court. Les performances progressent nettement et la 528i conforte son image de berline sportive. A fortiori en 1978 quand la cavalerie est boostée à 184 ch permettant à la BMW de frôler les 210 km/h. De menues évolutions interviendront avant son retrait en juin 1981, où elle est alors remplacée par l’E28 qui en est une profonde évolution.

Combien ça coûte ?

Une belle BMW 528 E12 coûte entre 14 000 € et 18 000 €, l'état comptant bien plus que le kilométrage. Cela dit si ce dernier est extrêmement faible il aura un impact sur la valeur. Pour sa part, la 528i, plus prisée, et davantage cotée, évolue entre 18 000 € et 25 000 €. Certains éléments pourront faire évoluer la valeur vers le haut comme une boîte 5 sport, un toit ouvrant ou encore un intérieur en cuir. Si, de surcroît, on a un historique complet, la valeur peut dépasser les 30 000 €.

Quelle version choisir ?

D'abord celle qui sera dans le meilleur état possible. Ensuite une 528I à 5 vitesses sera plus agréable et performante qu'une 528 boîte 4 mais évidemment plus chère.

Les versions collector

Toutes, même en état moyen. Des coloris originaux, un historique limpide et des options nombreuses accentueront le côté collector de la 528.

Que surveiller ?

Le gros défaut de la 528, à carburateurs ou à injection, c'est d'abord et avant tout la corrosion. C'est elle qui va déterminer si un exemplaire est à acheter ou pas. Elle attaque en particulier les tourelles de suspension avant, un point très sensible, les bas de caisse et les planchers. Faites très attention, une peinture rutilante peut cacher une tôlerie complètement pourrie !

Ensuite il faudra surveiller l'état du circuit de refroidissement notamment le viscocoupleur de ventilateur : s'il est en mauvais état, il pourra entraîner le surchauffe qui se soldera par une culasse vrillée. Cela dit, bien entretenu le moteur M30 est très robuste et sa distribution par chaîne facilite l'entretien. Pas de souci particulier côté boîte ni côté suspension, ces éléments vieillissant de façon classique.

Pour sa part l'habitacle et très solide mais finit tout de même par afficher son usure : la coiffe du tableau de bord se fend et le velours des sièges se râpe voire se troue. Attention les pièces détachées ne sont pas toujours disponibles et peuvent coûter très cher.

Sur la route

À l'époque, on a beaucoup critiqué l'austérité des habitacles BMW mais aussi apprécié leur élégance. Tout ceci se vérifie avec la 528i, mais il faut mentionner également son excellente ergonomie et son siège ferme mais très agréable à la longue. Au démarrage le moteur émet un bruit sympa mais pas si mélodieux alors que la boîte est très plaisante à manier.

Ergonomie limpide, finition de premier plan, dessin très élégant : le tableau de la BMW 528i E12, ici en 1980, est un modèle du genre.

Le 6 cylindres en tout cas régale par sa souplesse et son allégresse à monter en régime tout en administrant une poussée encore impressionnante. Mamie marche très fort ! Le châssis est tout à fait à la hauteur, avec une direction précise et informative ainsi qu'un très bel équilibre général. Certes la suspension ne peut contenir le roulis comme on voudrait mais elle préserve une très bonne tenue de route même sur chaussée dégradée.

On fera tout de même attention sur le mouillé ! Le confort atteint un niveau correct et l'insonorisation étonne toujours BMW a fait du bon travail. Enfin côté consommation, tablez sur 13 l/100 km en moyenne.

L'alternative newtimer

BMW 528i E39 (1995 – 2001)

Si la Série 5 E12 a établi de nouvelles normes de finition chez BMW, sa descendante E39 a procédé de même dès 1995. Elle marque peut-être le sommet de la marque bavaroise en la matière. Très aérodynamique avec un Cx de 0.26, elle préserve tout de même une grande élégance, et accueille ses passagers dans un habitacle somptueux pour peu qu'on ait choisi les bonnes options.

Dans la gamme très riche de moteurs, on trouve un 2,8 l de 193 ch dans la version 528i. Ce 6-cylindre emmène la voiture à 236 km/h dans un grand confort et une sécurité optimale : merci au nouvel essieu arrière multibras. En 2001, à l'occasion d'une mise à jour, le 2,8 l disparaît et avec lui la version 528I. Pour sa part la série 5 E39 durera jusqu'en 2003 où elle sera remplacée par la Série 5 E60 qui marquera une dégradation notable côté finition. À partir de 7 000 € en très bon état.