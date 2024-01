Cette Dodge Challenger SRT Demon du clip Frozen on Fire de Madonna est à vendre

Les véhicules anciennement détenus par des stars sont toujours un peu plus valorisés que leurs homologues sans histoire. C'est le cas par exemple de cette Dodge Challenger SRT Demon mise à l'honneur dans le clip Frozen on Fire aux côtés de Madonna. Un coupé américain produit à 3 300 unités seulement visible sur le site des enchères Bring A Trailer.

Les plus observateurs remarqueront dans les photos une signature 'Love Madonna" accompagnée d'un cœur. Il s'agit sans doute ici de la marque la plus visible permettant d'identifier le passé particulier de la sportive d'outre-Atlantique. À l'extérieur, la Dodge Challenger SRT Demon affiche une présentation très sombre associant une peinture noire et des jantes cinq branches noir brillant. Détail amusant, la lèvre avant de la voiture dispose encore de la protection jaune installée en usine. Les propriétaires laissent régulièrement à la réception de l'auto en concession cet élément -initialement fonctionnel- pour des raisons esthétiques.

Une vente ratée

Un rapide coup d'œil dans les détails de l'annonce montre que la vente ne s'est malheureusement pas déroulée comme prévu. La Dodge Challenger SRT Demon en question n'a pas atteint son prix de réserve malgré les 109 000 dollars (100 662 euros environ au cours actuel) proposés par le meilleur enchérisseur. Il faut croire que le vendeur attend une somme particulièrement coquette pour son bolide de 840 chevaux pour 1044 Nm de couple mis sous le feu des projecteurs par la star de la pop.