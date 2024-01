Cette supercar devient un drone en un clin d'œil

Voici sans doute l'une des voitures volantes les plus enthousiasmantes de ces dernières années. La Chinoise de la firme Xpeng Aeroth se dévoile effectivement outre-Atlantique à Las Vegas lors du CES pour le plus grand plaisir des fans de sportives et de véhicules volants. L'auto est en effet capable de se muter en drone via une transformation spectaculaire.

Le clip publié par l'entreprise asiatique sur Youtube montre toutes les étapes permettant un tel résultat. Pour devenir un véhicule volant, la Xpeng Aeroth déploie quatre bras et ses hélices depuis son toit. La manœuvre s'exécute avec une fluidité impressionnante digne des plus grands films de science-fiction. Les mauvaises langues diront qu'il s'agit encore d'un prototype exotique sans avenir. Un détail prouve que cela prendra peut-être la forme d'une vraie voiture : Xpeng livrera en effet en 2025 les premiers "Land Aircraft Carrier", des utilitaires à six roues capables d'embarquer cinq passagers et un drone portatif dans le compartiment arrière. Le carnet des précommandes ouvrira dans les prochains mois.

Concernant la voiture de Xpeng Aeroth, la supercar abrite à l'intérieur un tableau de bord transparent très design, deux sièges pour les occupants et un volant rétractable. Aucune information n'est donnée concernant sa mécanique mais il est évident qu'une telle auto ne peut se dévoiler qu'avec un moteur électrique et une puissante batterie dernier cri.