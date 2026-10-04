Chantilly, la crème des concours automobiles

L’ Alchimie des concours automobiles est d’ une grande exigence. En fonction des partenaires on sait qui évolue ou qui régresse. Entre le domaine de Chantilly lui-même et Mathieu lustrerie, Richard Mille ou Alexandre Sachs, il y avait de beaux partenaires synonymes d’ élégance mais on saluera plus encore une démarche visionnaire avec Denza.

Le constructeur chinois a pour ADN la très haute technologie ainsi qu’une particularité que peu connaissent : le Chef du Design n’est rien moins que Wolfgang Egger ( Alfa, Seat, Lancia, Audi, Lamborghini) régnant sur un pool pléthorique de 1000 designers. Vous comprenez alors sans peine pourquoi BYD, Denza et Yangwang sont d’une élégance hors-norme. Vous verrez que d’ici peu les constructeurs chinois seront invités sur tous les concours d’ élégance mais en attendant rendons à César ce qui est à César : c’est à Chantilly que le public pouvait admirer leurs automobiles. L’ iconographie avec toute la signalétique à base d’aquarelles était raffinée et parfaitement dans le ton. Saluons aussi une gastronomie de Concours d’élégance exempte de cheese-burgers… Enfin, un signe de succès était la présence de 3 voire 4 générations de spectateurs sur les pelouses. C’est prometteur pour l’ avenir.

Best of Show Avant -Guerre : DELAGE D8SS. 1933

Best of Show Après-Guerre : FERRARI 410 Superamerica 1956

Concept Cars , One off : BUGATTI BROUILLARD 2025

Coupés ‘ Avant Guerre : DELAGE D8SS 1933

Voitures ouvertes Avant Guerre : DELAGE D8 Four Seater Sport Tourer Chapron 1931

Voitures en Etat d’ origine : Porsche 904 GTS 1964

Bugatti Les voitures de compétition : Bugatti 35 1925

Delahaye sous toutes ses formes : Delahaye 135 MS Vedette Chapron

Barquettes d’ endurance : Ferrari 166 MM Barchetta 1949

Ford & Shelby, mythes américains : AC COBRA 289 1963

L’ Art Automobile selon Pininfarina : Ferrari 410 Superamerica 1956

Des pistes d’améliorations ? Oui certainement.

Avec un socle tel que celui-ci et un cadre aussi majestueux les grands noms du luxe et les grands constructeurs n’ont pas d’excuses pour être absents. Ils passent à côté de leur propre intérêt. Si l’on peut donner un conseil : la cour où défilent les automobiles devant le public : gravier et poussière. Dès lors que le Concours de Chantilly a atteint ce niveau de perfection il pourrait être bon de recouvrir de pelouse artificielle ou même d’une moquette afin que les carrosseries restent immaculées et brillantes pour les regards du public et les objectifs…

Il n’ y a pas de vaches sacrées . Autant on admet que le guide Michelin supprime ou rajoute une étoile à tel ou tel grand chef, autant il faut pouvoir faire de même avec les concours d’ élégance. L’ automobile évolue en permanence. D’ une pollution insouciante il y a quelques décennies elle est aujourd’hui contrôlée et en amélioration constante. Idem quant aux progrès en matière de sécurité. En revanche s’ il est un point qui reste bien constant c’est celui du « rêve » que représente l’ automobile sous toutes les latitudes. Lorsqu’un peuple accède à la démocratie après une période de dictature et bien c’est à travers l’ automobile, synonyme de voyages et liberté que cela s’exprime. Dans ce cadre il ne faut pas s’étonner de la floraison des concours d’ élégance de par le monde. Si Abdulrahman et d’autres saoudien(ne)s étaient venus de Diriyah en éclaireurs croyez-vous que cela soit innocent ???? Chantilly vient incontestablement de gagner sa seconde étoile. Félicitations à toute la brigade.

Patrick HORNSTEIN (texte et photos)