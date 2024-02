Comment lutter contre la corrosion ?

La corrosion de la carrosserie est due à différents facteurs : la pluie, la neige, les sels de déneigement en hiver, les chocs répétés par des projections de gravillons lorsque vous roulez, etc. Malgré tous les traitements appliqués en première monte pour rendre les métaux plus résistants, au fil du temps et face aux éléments, ces derniers finissent par se corroder. Ce phénomène ne se produit pas que sur les parties visibles de la carrosserie mais également au niveau du châssis, du pot d’échappement, sur le bas des portières, sur le fond du coffre, et bien sûr le plancher qui, dissimulé sous la moquette et les tapis de protection, demeure invisible.

Quelles sont les causes de la corrosion ?

Pour éviter la corrosion il est nécessaire d’identifier ce qui la provoque. Ainsi, si votre véhicule dort dehors toute l’année, des facteurs extérieurs tels que la pluie, le froid, la grêle, les UV, mais aussi la pollution, vont très vite abîmer la peinture, la fragiliser, et à force l’humidité risque de s’insérer sous le film protecteur constitué par les apprêts et la peinture.

Si vous roulez en hiver, les résidus d’huile et les sels répandus en cas de neige vont venir se fixer par projection sous le châssis, les passages de roue, le dessous du coffre et le bas de portières. Or, il n’y a rien de plus corrosif que le sel.

Les chocs répétés de gravillons, lorsque vous suivez de trop près le véhicule qui vous précède, font « sauter » des éclats parfois microscopiques de la peinture, provoquent des rayures, et finissent par entamer la protection de la tôle.

Comment éviter la corrosion ?

Pour un véhicule qui reste à l’extérieur toute l’année il est nécessaire de le protéger à l’aide d’une housse adaptée.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Choisissez une housse de protection pour l’extérieur qui permettra de préserver votre véhicule de la poussière et de la condensation. Certaines housses doublées offrent une face intérieure à effet lustrant qui préserve l’aspect rutilant de la carrosserie. Optez pour une housse renforcée qui protège aussi bien des UV que de la grêle.

En hiver, pour éliminer les résidus salins il est important de laver au nettoyeur haute pression le dessous de votre véhicule au plus vite, en insistant sur toutes les parties cachées comme les passages de roues. Si vous êtes un adepte du lavage aux rouleaux utilisez systématiquement un programme incluant le nettoyage du châssis.

Un lavage soigneux accompagné d’un lustrage à la cire et/ou de l’application d’un produit anti-corrosion permet d’éliminer la pollution.

Un traitement anti-corrosion préventif est-il efficace ?

Éviter que la corrosion ne s’installe peut passer par un traitement préventif. En général il s’agit d’appliquer un traitement à l’huile sur la carrosserie qui permet de protéger cette dernière des agressions extérieures. Néanmoins, pour être efficace ce traitement doit être appliqué dès que vous entrez en possession de votre voiture et renouvelé chaque année. Vous pouvez aussi opter pour un traitement à la graisse qui, bien que beaucoup plus onéreux, dure quasiment toute la vie du véhicule, ne nécessitant que quelques retouches sur des éléments endommagés si votre voiture a eu un accident.

Si vous devez faire repeindre en tout ou partie votre carrosserie, vous pouvez demander au carrossier d’appliquer une peinture antirouille haute résistance qui offre une durée de vie d’environ dix ans et qui protège parfaitement le métal de la rouille et des agressions extérieures.

Autre solution pour empêcher la corrosion : la pose d’un film de protection. Ce dernier recouvre tout ou partie du véhicule et le protège des rayures, des agressions et bien évidemment de la corrosion. Extensible, il adhère à toutes les surfaces de la carrosserie et peut être retiré « à chaud » sans laisser la moindre trace sur la voiture. Il demande quand même une bonne dextérité et sa pose est à réserver aux professionnels.

Comment protéger le châssis ?

Sur un châssis propre et exempt de toute corrosion vous pouvez opter pour l’application d’un Blackson. Ce produit, traditionnellement utilisé pour protéger les sols des écuries contre les déjections animales, se révèle particulièrement efficace contre les produits acides. Il protège aussi très bien votre châssis des projections gravillonnaires qui, lors de l’impact, font souvent sauter la protection d’origine pour laisser à terme la place à la rouille. Le Blackson s’applique sur une surface parfaitement propre, sèche et dépourvue de toutes traces de corrosion. Donc, si vous constatez la présence de rouille il est impératif de gratter les parties atteintes à l’aide d’une brosse métallique, de mastiquer les surfaces percées et d’appliquer une peinture automobile anti rouille.

Appliquez le Blackson en deux couches successives que vous laisserez sécher 24 heures avant d’appliquer la seconde. Le produit peut être étalé au pinceau ou pulvérisé à l’aide d’un pistolet pneumatique et il mettra votre châssis à l’abri de l'eau qui, combinée à l’air, donne naissance à la rouille.

En dehors du Blackson il existe nombre de produits à base de graisse ou de cire qui en séchant protège le châssis et les parties du soubassement de votre véhicule. Ces produits anticorrosion doivent être déposés sur l’ensemble du châssis, des passages de roues et dans les moindres recoins, exception faite du pot d’échappement car ce dernier en chauffant provoque le décollement de la pellicule protectrice.

Comment réparer les problèmes liés à la corrosion ?

Les premières traces de corrosion apparaissent sous forme de cloques ou de petites bulles sous la peinture. Si vous appuyez dessus le revêtement se brise pour laisser apparaître l’étendue des dégâts. Sur des parties masquées de la carrosserie vous pouvez facilement réparer vous-mêmes. Il suffit de mettre à nu les parties rouillées à l’aide d’une brosse métallique puis en ponçant la surface en douceur à l’aide d’un disque abrasif jusqu’à dégager toute la périphérie sur 7 à 8 cm de la partie atteinte. Appliquez un antirouille puis, si nécessaire un enduit de rebouchage bi composant pour carrosserie. Après séchage il suffit de le poncer délicatement dans un mouvement rotatif à l’aide d’un papier de verre fin puis de le recouvrir d’une peinture automobile antirouille adéquate.

En ce qui concerne les parties apparentes de la carrosserie, à moins de disposer de l’équipement peinture nécessaire et d’une certaine technicité, mieux vaut confier ce travail à un carrossier professionnel qui en outre pourra vous garantir une reprise parfaite de la peinture.