Comment éviter la corrosion due au sel de déneigement ?

Chaque année, rien que sur les routes de l’agglomération parisienne, soit environ 600 km, ce sont plus de 100 tonnes de sel qui sont déversées afin d’éviter les risques de verglas. Et cela ne représente que la moitié du réseau routier, à savoir les axes principaux. Pour le reste, ce sont vos véhicules qui, en roulant sur les routes salées, vont transporter ce dernier sur les axes secondaires et dans les petites rues. Si le sel vous empêche de glisser, il n’en fait pas moins de gros dégâts car il est particulièrement corrosif pour les bas de caisse, l’intérieur des passages de roue, autour des garde-boue, des pare-chocs, le châssis et tous les éléments métalliques qu’il peut toucher. Pour éviter qu’il ne ronge inexorablement la tôle et ne finisse par engendrer de la corrosion et de la rouille, il faut l’éliminer très rapidement.

Des dégâts qui peuvent se porter sur le système de frein

Le sel qui va se fixer sur les éléments métalliques représente également un danger pour vos plaquettes et disques de frein, directement en contact avec le mélange eau/sel. À terme, en séchant, cette couche va ronger les surfaces. Vous aurez par conséquent de plus en plus de difficultés à freiner et cette altération peut provoquer une résistance au niveau de la pédale mais également des vibrations, un « grondement » lorsque vous appuyez sur la pédale de freins, voir une tendance de votre voiture à « tirer » à droite ou à gauche au moment du freinage en fonction des dégâts que le système de frein aura subi.

Comment éviter la corrosion ?

En attaquant votre carrosserie, le sel provoque de petites bulles dans le métal puis de la rouille. Les véhicules les plus récents sont mieux protégés du fait des couches d’apprêts, de peinture et de diverses couches de protection et anticorrosion dont ils sont recouverts. Mais si vous avez eu un accrochage non réparé et que la tôle est apparente, il faut vite la protéger à l’aide d’un produit anticorrosion jusqu’à ce que le carrossier puisse s’en occuper.

Certes au cœur de l’hiver, quand il fait vraiment très froid, il n’est guère agréable de laver sa voiture, mais c’est le meilleur moyen pour éviter les dégâts à long terme du sel. S’il n’est pas éliminé hâtivement, celui-ci en s’incrustant va faire perdre son éclat à la peinture, mais surtout il va détériorer l’acier en profondeur. Pour éviter cela, il faut laver très soigneusement le châssis, les passages de roue, les bas de caisse mais également, via l’intérieur des roues si vous pouvez les atteindre, les disques et le système de freinage.

Pour cela la meilleure solution est le lavage haute pression. En effet, non seulement les rouleaux, exception faite des systèmes comportant un lavage de châssis, ne lavent que l’extérieur de la carrosserie mais surtout ils ne « font pas les coins ». Or, c’est dans les petits interstices existant entre les éléments de carrosserie, les protections de passage de roue, les fixations de votre pot d’échappement, les jantes, que le sel va se ficher et faire les plus importants dégâts sur le long terme.

Quand et comment laver la voiture ?

Dès que la température descend en dessous de 3 °C la plupart des stations de lavage, qu’elles soient à rouleau ou haute pression, ferment. Ceci pour deux raisons : s’ils gèlent le sol mouillé va se transformer en patinoire et il est dangereux d’y poser le pied ; d’autre part, les jets haute-pression eau chaude gèlent plus vite que l’eau froide et les responsables des stations de lavage sont donc obligés de vider les canalisations.

Donc, il faut attendre que les températures remontent légèrement pour laver votre voiture.

Il est impératif de rincer d’abord votre voiture à l’eau claire à l’aide d’un nettoyeur haute pression en insistant bien sur le dessous du châssis, les passages de roues, etc., et de laver ensuite cette dernière avec des produits nettoyants pour éliminer toutes les saletés.

Les stations équipées un système de lave-châssis vous permettront d’atteindre le moindre recoin de ce dernier sans avoir besoin de vous contorsionner jusqu’à vous faire un tour de reins !

Comment protéger le dessous du véhicule ?

Pour éviter les dégâts du sel mais également ceux dus au bombardement des petits graviers qui endommagent également les surfaces, il faut protéger le dessous de la carrosserie.

Cette protection existe déjà sur les voitures récentes. Appliquée en usine, elle consiste en une pâte visqueuse à base de PVC, d’un mélange de poudre de polymère, de plastifiant, d’additifs et de charges diverses dont la durée de vie est estimée à environ six à huit ans. Cette protection plus ou moins élastique, hydrofuge, étanchéifie le dessous du véhicule et fait rebondir les graviers tout en isolant le métal de l’eau et du sel. Au-delà de huit ans, il est nécessaire de la renouveler à l’aide d’un produit à base de bitume ou de cire.

Les protections à base de bitume ont tendance à durcir avec le temps et à devenir cassante jusqu’à se détacher. Dans ce cas, le sel de déneigement peut pénétrer entre la couche de protection et le plancher où il est retenu prisonnier. Les protections à base de cire sont plus souples et ne se décollent pas, mais si vous oubliez de les passer dans les cavités pour former une surface imperméable permanente, à terme le problème sera le même. Idéalement, des couches de cire et/ou de graisse peuvent être appliquées dès l’automne sur les cavités de façon qu’elles recouvrent parfaitement chaque pli et chaque joint.

Vous pouvez effectuer ce travail vous-même à l’aide d’un spray de protection de dessous de caisse que vous trouverez dans tous les centres auto. Le mieux évidemment étant de faire reconstituer la couche de protection sous le véhicule par un carrossier. En moyenne l’application coûte aux environs de 200 €. Un prix à revoir en fonction de l’état du châssis de votre voiture bien évidemment.