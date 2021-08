Le leader mondial de la batterie mise sur le sel

La présence de sodium dans les batteries n'est pas nouvelle, mais les réelles propositions commerciales à grande échelle sont rares. C'est en tout cas chose faite puisque le fabricant chinois CATL, leader mondial de la batterie, vient de dévoiler et lancer une batterie remplaçant le lithium par le sodium. Si celui comporte des inconvénients qui freinent les chercheurs, il amène son lot d'avantages.

A commencer par la stabilité : CATL annonce seulement 10 % de perte de charge par - 20° C, et une charge à 80 % en seulement 15 minutes sur une batterie de véhicule électrique. La batterie au sodium est par ailleurs moins dangereuse en cas de contact de la matière avec l'air et d'incendie.

Toute la problématique de la batterie sodium-ion est la densité énergétique. CATL annonce avoir atteint 160 Wh/kg, ce qui est très en deçà des 250 à 300 Wh/kg des meilleures batteries lithium actuelles de véhicules électriques, et encore plus inférieur aux 500 Wh/kg des batteries dites "solides".

Il n'empêche, CATL porte les espoirs de la Chine qui semble miser de plus en plus gros sur cette technologie pour se passer du lithium, ce métal dont le marché ne cesse d'exploser, engendrant un risque de pénurie et de flambée des prix (déjà très élevés).