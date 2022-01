Carrosserie : pourquoi les prix vont s'envoler en 2022

La mise en place obligatoire du télétravail a un effet visible sur les routes : il y a moins d'embouteillages à l'approche des métropoles. Et on imagine donc moins d'accrochages. Tant mieux pour les accidents évités, car les passages au garage vont coûter plus cher en 2022. Selon le CNPA, les carrosseries subissent une hausse des coûts de 10 à 20 %. Forcément, celle-ci sera répercutée sur la facture présentée au client.

Première cause : la hausse des prix des pièces détachées, portés par une envolée des prix des matières premières et des coûts de transport, mais aussi par une pénurie qui joue sur l'offre et la demande. Auprès d'Autoactu, Yves Riou, directeur Pôle Contrôle, Maintenance et Réparation du CNPA, met aussi en avant l'augmentation des ingrédients pour les peintures : + 12,3 % en 2021 et déjà jusqu'à + 7 % en janvier 2022.

Les garagistes et carrosseries doivent également invertir pour compléter leur matériel afin d'être en mesure de réparer des autos de plus en plus technologiques, qui multiplient capteurs et radars pour les aides à la conduite. Autre aspect important : le prix de l'énergie. La forte hausse de l'électricité en 2021 impacte la rentabilité de l'activité. D'ailleurs, pour Yves Riou, "le poste énergie est le premier poste de dépense".

Et ce n'est pas tout : le prix de l'heure de main-d’œuvre peut aussi être revu à la hausse en raison d'une hausse des salaires. La main-d’œuvre manque dans le milieu et les patrons sont poussés à revaloriser les payes pour garder les salariés.

Voilà donc un cocktail explosif pour la facture finale présentée à l'automobiliste.