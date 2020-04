Coronavirus: notre guide pratique des jeux vidéo auto/moto

Les jeux vidéo de voitures vous aimez ? Vous êtes équipés d’un bon PC, d’une PS4, d’une XBOX ONE ou d’une Nintendo Switch bonne nouvelle ! Vous avez l’embarras du choix. De plus tous les jeux sont aujourd’hui téléchargeables ce qui vous empêchera de courir le moindre risque !

Et quand on dit « embarras du choix », on pèse nos mots. Que ce soit de la simple course, de la compétition pure en e-sport avec des joueurs du monde entier, du karting avec le célébrissime Mario Kart 8 Deluxe, du rallye, de la F1 ou de la simulation de poids lourds, les propositions sont pléthoriques.

Toutes les salles, toutes les ambiances

La video qui accompagne cet article sera plus parlante mais pour citer quelques exemples de jeux à tester absolument, nous ne saurons trop vous conseiller les grands classiques que sont « Gran Turismo Sport » sur Playstation 4 et « Forza Motorsport 7 » sur XBOX ONE. Ce sont des jeux exigeants et pointus, mais qui restent accessibles à tous. Ils ont pour qualités une grande qualité d’immersion et un graphisme renversants. Et si vous avez la chance d’avoir un volant et un pédalier, ils incarnent à eux deux ce qu’il y a de mieux sur console actuellement.

Dans un registre plus centré sur le « fun » que la simulation, citons « Mario Kart » (uniquement sur Nintendo), « Crash Team Racing Nitro Fueled » ou encore « Wreckfest ». Des jeux parfaits pour jouer entre amis…en réseau évidemment.

Vous aimez le rallye ? Alors nous vous conseillons « WRC8 ». Un jeu remarquable ne serait-ce que pour son mode carrière entièrement repensé et plus généralement son contenu très complet ainsi que ses modèles « historiques ».

Ride 3, sur PS4, XBOX et PC

Vous êtes plutôt moto ? Course, cross, trial ils sont tous là avec là aussi un très haut niveau de qualité tant pour les graphismes que pour la fidélité physique des réactions des machines. Un clin d’oeil particulier pour le dernier né « Tourist Trophy 2 », qui place la barre très haut.

La guerre des prix

Côté tarifs par contre, on a vu mieux… Le fait de passer par les plateformes de téléchargement comme Steam pour PC, PS Store, Microsoft Store ou Nintendo e-Shop ne vous donnera pas les meilleurs prix comparé à ceux des versions disques.Et si vous êtes habituellement client(e) de jeux d’occasions, il est clair que vous allez certainement payer votre téléchargement le double de votre prix de référence.

Astuce pour ceux qui l’ignorent : les plateformes officielles ne sont pas les seules à proposer le téléchargement. Et en cherchant un peu sur un célèbre site de vente aux enchères en ligne, vous pourrez obtenir un code pour récupérer votre jeu à un tarif bien moindre. Nous espérons ainsi vous avoir un peu aidé, ou du moins inspiré pour vous évader un peu tout en restant confiné.

Forza Motorsport 7, sur XBOX