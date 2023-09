Dacia Spring Extrême 65 (2023) : nos mesures d'autonomie

La Dacia Spring vient d’enrichir son offre d’une version plus puissante. La Spring

« Extrême » inaugure à la fois une finition plus riche et une motorisation de 65 ch. Malgré un prix de vente plus élevé (22 300 € hors bonus écologique de 5 000 €), la citadine de Dacia conserve son statut de voiture électrique la moins chère du marché.

Cette augmentation de puissance, via l’ajout d’un nouveau réducteur, permet de renforcer l’agrément et la sécurité sur les grands axes. En effet, la version 45 ch s’avère un peu juste dans ses accélérations et ses reprises, notamment sur les phases de dépassement. Cette version 65 ch, se montre plus rassurante. Si la puissance grimpe, la vitesse maxi reste figée à 125 km/h. En cause, l’autonomie. La capacité utile de la batterie n’évoluant pas (27 kWh), le constructeur a voulu préserver les valeurs d’homologation. Ainsi l’autonomie de la Dacia Spring

« Extrême » chute de seulement 10 km par rapport à celle de sa petite sœur (45 ch), pour atteindre 220 km en cycle WLTP Mixte (310 km en cycle WLTP ville).

Cette augmentation de puissance influe-t-elle sur les consommations et donc l’autonomie de la Spring ? Nos mesures dans la vie courante sont plus élevées qu’au volant de la version 45 ch, c’est un fait, mais dans l’ensemble le bilan reste positif ! Précisons que nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques idéales. Une température extérieure de 28 °C et un vent quasi-nul (rappelons que la température extérieure influe considérablement sur l’autonomie).

Sans grosse surprise c’est en ville que la citadine de Dacia s’en tire le mieux avec une consommation moyenne de 10,2 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score qui porte l’autonomie réelle à 262 km. C’est un peu plus qu’au volant de la version 45 ch avec laquelle nous avions réalisés un excellent score de 9,7 kW/100 km, au printemps dernier.

Plus rassurante et pas forcément plus gourmande

Sur route à 80 km/h, la petite roumaine s’en tire mieux que la version 45 ch, avec une consommation très raisonnable de 13,0 kWh/100 km relevée sur notre parcours test, ce qui équivaut à un rayon d’action de 206 km tout rond. Ce résultat très proche s’explique par le niveau de puissance supérieur. En effet, le conducteur est moins obligé d’anticiper les dépassements et ainsi moins contraint d’enfoncer la pédale de droite.

Malgré l’augmentation de puissance, la vitesse maxi de la Spring « Extrême » reste figée à 125 km/h. La citadine ne peut donc s’aligner sur la vitesse maximale autorisée (130 km/h). A cette allure nous avons consommé davantage qu’au volant de la version 45 ch avec une moyenne de 18,5 kW/100 km, soit une autonomie de 144 km. En réduisant la vitesse à 120 km/h, cela n’a en réalité que peu d’intérêt au niveau des consommations. Cela permet d’économiser 6 km (150 km). Ainsi, la petite Dacia consomme 17,8 kW/100 Km.

Il est possible d’aller un peu plus loin en actionnant le mode Eco, dont la touche est placée sous l’écran multimédia. A l’inverse de la version 45 ch, ce dernier réduit la puissance de 10 % et offre malgré tout de meilleures performances.

Question recharge, la Spring « Extrême » peut accepter une charge rapide en courant continu de 30 kW. Une option facturée 600 €. Cette puissance peut paraître juste mais la capacité de la batterie étant faible, le temps d’attente à la borne reste limité. Ainsi, il nous a fallu un peu moins de 40 minutes pour passer de 10 à 80 %, avec une puissance moyenne de recharge observée de 25 kW. Notez que la Spring n’a pas de système de pré-conditionnement de la batterie qui permet d’optimiser la charge en mettant la batterie à température.

Ces dernières données n’ont que peu d’intérêt pour la majorité des clients qui réalisera une charge à domicile. En courant alternatif (AC), la puissance plafonne à 6,6 kW pour être précis. Amplement suffisant pour réaliser une charge complète en peu de temps sur une Wallbox (7,4 kW). Il faudra cocher l’option du câble adéquat (Mode 3) facturé 250 €. Dans le pire des cas, autrement dit pour recharger de 0 à 100% (très peu d’automobilistes prendront le risque de recharger depuis 0%), le temps d’attente sera d’environ 4h45 pour passer à 100 %. En pratique, Vous pouvez ôter une heure de moins. Même constat sur une prise domestique classique (10A), où le temps d’attente peut s’étendre à plus de 11 heures en partant de 0%. En pratique, votre Spring sera rechargée en une nuit. La prise renforcée (16A) semble un bon compromis avec un temps d’attente ramené à 8h (toujours en partant de 0%), donc en pratique, encore un peu moins.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 13 h 32 Prise renforcée (3,7 kW) 8 h 28 Borne Wallbox (7,4 kW) 4 h 51 Borne publique triphasée Nul

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (30 kw) 0h56

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent nul, 28 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 25 kW 40 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 125 km/h 18,5 kWh/100 km 144 km Autoroute à 120 km/h 17,8 kWh/100 km 150 km Route à 80 km/h maxi 13 kWh/100 km 206 km Ville 10,2 kWh/100 km 262 km Cycle d'homologation mixte WLTP 14,5 kWh/100 km 220 km

Verdict : plus rassurante

Avec l’arrivée de cette version « Extrême », Dacia a simplifié l’offre de la Spring. Dorénavant, seulement deux versions sont proposées avec d’un côté, l’entrée de gamme « Essential », vendue 20 800 € (hors bonus) et animée par un moteur de 45 ch et de l’autre cette version « Extrême » mieux équipée, dotée d’un moteur de 65 ch et vendue 1 500 € de plus. Ce gain de puissance renforce en premier lieu le sentiment de sécurité, notamment en cas de dépassement ou d’insertion sur voie rapide. Cette nouvelle mouture améliore donc l’agrément de conduite de la Spring sans pour autant faire flamber les consommations. En ville et sur le réseau secondaire, la Spring 65 reste une bonne élève et un choix pertinent pour des déplacements quotidiens à faibles coûts.