La passion automobile peut se vivre de plusieurs façons. Il y a les férus d’histoire, les amoureux de design, ceux qui ne jurent que par le pilotage, ou encore les amateurs de belles mécaniques. Pour ces derniers, la perspective de 2035 avec l’interdiction de la vente de voiture neuve thermique en Europe ne les fait pas sauter de joie. Et posséder dans son garage un modèle motorisé par un V8 ou un V12 est un rêve pour beaucoup, souvent inaccessible.

Il existe pourtant une alternative, les moteurs thermiques en modèle réduit. Il s’agit de véritables mécaniques, comme ceux que l’on peut retrouver sous le capot d’une grande GT, mais dont la taille est similaire à celle d’une boîte à chaussure.

Il s’agit de véritables pièces d’orfèvrerie, par exemple le DSF-V12 fait appel à de l’alliage d’aluminium pour le bloc et les pistons. Engrenage, vilebrequin, arbres à cames ou encore manchon de cylindre sont en acier. Comme un « véritable » moteur, il est lubrifié par de l’huile et refroidi par eau. Il est ainsi capable de monter jusqu’à 11 000 tr/min avec le son typique d’un V12 !

Des moteurs V8 et V12 toujours vendus après 2035

Un "big block" de 28 cm3

Pour les amateurs de « big block » au son caverneux, le V8 (FS-V800) de Toyan Engine est tout indiqué. À l’oreille, il est impensable que ce moteur de seulement 12 cm de long ne pèse que deux kilos.

Le choix est large puisqu’il est possible d’y ajouter un compresseur, ou alors se diriger vers des moteurs plus simples, à quatre cylindres, mais tout de même dotés d’un double arbre à cames en tête.

La plupart des ces moteurs sont livrés en kit et nécessitent donc un outillage spécifique et surtout de la patience et une grande dextérité pour les assembler. Ils s’adressent avant tout aux amateurs de mécaniques et de montages fins. Il ne s’agit pas simplement de Lego Technic.

Ces moteurs peuvent se suffire à eux seuls, mais ils peuvent également être montés dans des avions ou des voitures en modèles réduits affublés d’une boîte de vitesses manuelles.

La découverte de ce monde mécanique miniature est très alléchante, mais la démarche sera sans doute freinée par le coût. Pour un moteur thermique seul en modèle réduit, il faut compter entre 600 € et plus de 6 000 € dollars. Mini format ne rime pas pour autant avec mini prix.