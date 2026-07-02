Des policiers se moquent gentiment d’un propriétaire d’Audi électrique, obligé de recharger sa voiture avec un groupe électrogène

Voilà probablement le genre de situation dans laquelle ne voudrait jamais se retrouver un utilisateur de voiture électrique : celle où, après un parcours mal préparé, la voiture termine en panne de batterie avec l’obligation de se garer sur le bord de la route en attendant de l’aide.

C’est ce qui vient d’arriver au conducteur d’une Audi E-tron Gt, cette puissante berline électrique sportive allemande, quelque part en Californie. Il a dû se ranger sur l’accotement et appelé la police, qui est venue sur place avec de quoi lui venir en aide.

Un bon vieux groupe électrogène

Et ils en ont profité pour raconter l’expérience sur les réseaux sociaux, non sans une once d’humour : « Les prières n’ajouteront pas quelques miles d’autonomie en plus à votre voiture électrique. Mais heureusement, elles peuvent apporter un groupe électrogène. Le conducteur a sous-estimé le surplus de consommation généré par le profil très montagneux de la route et a dû s’arrêter au bord de la chaussée. La conduite montagnarde, les changements d’altitude, tout cela peut réduire l’autonomie de la batterie de votre voiture électrique. Préparez-vous en conséquence et prévoyez toujours une marge au niveau de la charge batterie », rappellent-ils au passage.

L’Audi e-tron GT possède tout de même une batterie de 97 kWh de capacité nette, ce qui lui permet d’approcher les 500 kilomètres d’autonomie réelle en voyage. Ici, le propriétaire a donc vraiment fait preuve d’imprudence surtout qu’il n’y a probablement que très peu de points de charge dans cette région de la Californie (Sierra).

Une recharge sans doute un peu longue

Sachant qu’un groupe électrogène ne peut probablement pas fournir du courant à plus de 3 kW de puissance, il va falloir attendre de longues heures au propriétaire de l’Audi pour repartir et pouvoir rejoindre des infrastructures de charge plus puissantes. Au moins ne se fera-t-il pas avoir la prochaine fois…