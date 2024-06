E-Trophées 2024 : le jury craque pour le Duster

L’association des Médias Auto et Moto, réunissant près de 150 journalistes, a souhaité récompenser le travail effectué par les constructeurs ces dernières années pour s’adapter aux normes drastiques tout en réduisant les contraintes associées à la voiture électrique. L’AM-AM a réuni un jury de 20 professionnels venus de tous horizons : télévision, radio, presse quotidienne et web, dont Caradisiac.

L’objectif ? Élire la meilleure voiture électrique et hybride rechargeable du moment à l’issue d’une série de tests en conditions réelles. Quatre catégories étaient en compétition : routières familiales et compactes, SUV, GT et citadines pour un total de 20 modèles. La majorité des marques ont joué le jeu hormis quelques grosses enseignes comme Tesla, Skoda ou encore MG.

Chaque catégorie a été évaluée dans son environnement de prédilection. Ainsi, les routières et compactes se sont affrontées au long d’un parcours mixte de 150 kilomètres, les SUV sur des boucles de deux heures présentant une répartition équilibrée entre voies urbaines, périurbaines et autoroutières et enfin les citadines dans leur environnement propre.

« L’électrification des gammes représente un enjeu sans précédent pour les constructeurs automobiles», a déclaré Nicolas Heidet, journaliste et Président de l’AM-AM. À travers deux jours d’essais, les 25 journalistes ont pu évaluer les 20 voitures participantes sur plusieurs critères propres à leur catégorie : intérieur, vie à bord, toucher de route et autonomie/efficience/facilité de recharge. « L’AM-AM entend pérenniser cet événement et envisage une ouverture aux journalistes de médias de pays francophones, tout cela dans le but de suivre et encourager de manière la plus large possible les progrès réalisés par les constructeurs automobiles en matière de mobilité éco-responsable. »

Les modèles en compétition

Mitsubishi Colt, Nissan Juke, Lexus LBX, Volvo EX30, Peugeot 208, Dacia Duster, Honda e:Ny1, Hyundai Kona, Volkswagen Tiguan, Honda ZR-V, Honda CR-V, Nissan Aryia, Subaru Solterra, Toyota Prius, BMW i5, Kia EV9, Porsche Panamera, BYD Seal, Mercedes Classe E.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les lauréats des E-Trophées 2024

Coup de coeur du jury : Dacia Duster



Meilleure Hybride : Dacia Duster

Meilleure PHEV : Toyota Prius

Meilleure Electrique : Renault Scénic

Meilleure citadine : Suzuki Swift

Meilleur SUV compact : Renault Scénic

Meilleur Grand SUV : Kia EV9

Meilleure familiale : Renault Scénic

Meilleur Intérieur : Nissan Ariya

Meilleure Ergonomie : Nissan Juke