Le budget en discussion actuellement à l’Assemblée n’évoque pas seulement les retraites, les taxes et les impôts. Le projet de loi de finances 2027 n’oublie pas les automobilistes en mettant le cap sur les radars, ce qui, après tout, est une manière d’améliorer sensiblement le volet « recettes » du texte, puisque les robots flasheurs ont rapporté 800 millions d’euros l’an passé, selon la Cour des comptes.

Alors les pouvoirs publics ne comptent pas mollir l’an prochain, comme le laisse entrevoir Bercy dans les annexes du texte soumis à la Chambre. L’objectif 2027 y est clairement inscrit et consiste à lancer l’offensive sur les contrôles de vitesse en ville.

Haro sur la ville

Vous avez aimé les 340 radars urbains déployés cette année ? Vous allez adorer les 410 petits nouveaux qui seront installés l’an prochain, pour atteindre un nombre de 750 radars urbains qui permettent à la fois de surveiller la vitesse mais aussi le bon respect des feux.

Cette multiplication des flashs ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter au chiffre du projet de loi. Car depuis l’instauration de la loi 3DS en 2022, les collectivités locales et territoriales peuvent mettre en place leurs propres radars sans l’entremise de l’État, à condition qu’elles les financent elles-mêmes. Une avance de fonds qui n’a jamais rencontré d’obstacles, étant donné l’amortissement ultrarapide de ces engins, et leur excellente rentabilité.

L’autre objectif, de moindre ampleur, consiste à augmenter le nombre de radars chantiers, ces appareils mis en place sur la voie publique pendant des travaux qui ralentissent la circulation routière.

Sus aux radars dégradés

Ils sont 600 aujourd’hui, ils devraient être 100 de plus à partir de l’année prochaine.

Dans ce programme des réjouissances à venir, il reste néanmoins quelques oasis de répit. Le nombre des radars classiques ne devrait pas augmenter.

En revanche leur efficacité sera relevée. 83 % d’entre eux flashent correctement aujourd’hui, ils devraient être 93 % à la fin de l’année prochaine. A condition qu’un mouvement social, comme celui des agriculteurs ou des gilets jaunes ne vienennt contrarier les plans gouvernementaux comme en 2018. Les radars ont toujours été une cible de choix des protestataires.