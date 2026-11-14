L’ombre de la géniale EV1 revient planer sur l’Amérique

Sur les lieux de l’ex-General Motors Institute, ont convergé mi-septembre des ingénieurs en activité et d’autres, retraités, ayant travaillé sur le programme EV1. On a évoqué avec dépit le sort réservé aux voitures électriques aux Etats-Unis et ravivé les grandes heures de ce coupé 2 + 2 au destin tragique, conçu comme un vrai véhicule à batterie. À l’époque GM était le disciple zélé des ambitions environnementales de l’administration Clinton. Et plus encore de l’État de Californie dont la loi Zero emission vehicle (ZEV) imposait aux constructeurs de mettre en circulation une proportion croissante de modèles électriques de 2 % en 1998 à 10 % en 2003.

Malgré le succès remporté auprès d’une clientèle aisée et « écologiquement consciente » ou simplement technophile, l'EV1 dont l’autonomie se limite à une grosse centaine de kilomètres perd de l’argent, comme la Toyota Prius et la Tesla Model S à leurs débuts. L’aventure est rapidement torpillée par l’administration Bush, le lobby des compagnies pétrolières et les autres constructeurs. GM qui s’apprête à racheter… Hummer, récupère en 1999 la quasi-totalité des 1 117 exemplaires d’EV1 qui seront par la suite livrés aux mâchoires d’un broyeur. Ne survivront que de rares modèles dont l’un est pieusement conservé à l’université de Kettering.

La foi électrique chevillée au corps, les gardiens du temple réunis à Flint ont accueilli la déroute des Républicains aux Mid-terms comme une éclaircie voire, pour les plus fervents, la revanche du fantôme de l’EV1. Dans les deux prochaines années, la confortable majorité démocrate au Congrès ne pourra cependant pas tenter grand-chose face au veto présidentiel pour relancer la voiture électrique. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump lui a coupé les ailes et sa part de marché, qui avait rapidement grimpé jusqu’à 7,5 % en 2023 a chuté à 5,7 %. Pour faire bonne mesure, il a aussi démantelé les normes CAFE pour le plus grand bonheur des Big Three qui ont pu remettre leurs plus gros moteurs sur le devant de la scène.

On ne saurait pourtant évoquer le bilan présidentiel sans relever le formidable coup d’accélérateur mondial prodigué à la voiture électrique par le déclenchement de la guerre avec l’Iran et son corollaire, la montée en flèche du prix du carburant. Aucun autre dirigeant que Donald J.Trump n’a autant fait pour la cause de l’électrique. Trump serait-il un krypto-agent propagandiste de la watture ?

Même aux Etats-Unis, le ver est dans le fruit. Le cabinet AutoForecast Solutions vient de publier une étude selon laquelle la pénétration des EV promet d’être multipliée par cinq et atteindre un tiers des ventes en 2030. Pour sa part, GlobalData mise plutôt sur 30 % mais prévoit une progression à 38 % en 2036. Quant à la proportion des pures thermiques, elle régresserait de 75 % aujourd’hui à moins de 50 % dans dix ans. Le sacrifice de sainte-EV1 n’aura pas été vain. In fine, ce sera requiem pour le V8, pas pour le moteur à aimants permanents.