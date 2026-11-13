Rimac, le propriétaire de Bugatti, abandonne sa supercar électrique devenue invendable

Lorsque la société Rimac Automobili a été lancée en 2009 en Croatie, tout le monde se demandait s’il fallait prendre au sérieux ce nouveau constructeur automobile. Son premier modèle, la Concept One dévoilée au salon de Francfort 2011, prenait la forme d’une supercar électrique de plus de 1 000 chevaux disposant de quatre moteurs : des données hors normes pour l’époque.

Devenu un bureau d’études automobile spécialisé dans l’électrification travaillant avec plusieurs grands groupes automobiles, Rimac a pris de l’importance au point de mettre au point une seconde supercar plus aboutie au début de la décennie, la C_Two finalement renommée « Nevera ». Avec sa monoque carbone, ses quatre moteurs de 1 914 chevaux et son prix à deux millions d’euros hors taxes, cette Nevera visait initialement une production de 150 exemplaires.

Le succès n’est pas venu

Mais l’ont également constaté d’autres constructeurs comme Lotus avec son Evija de 2 000 chevaux, Rimac s’est heurté à la réalité du marché : malgré des records absolus d’accélération, des performances sidérantes et un comportement dynamique unique grâce à la vectorisation du couple sur les quatre moteurs, la Nevera n’a pas réussi à trouver autant de clients que prévu dans une catégorie des supercars où les clients adorent les motorisations thermiques sensationnelles.

Rimac, qui a entre-temps racheté totalement Bugatti au groupe Volkswagen avec le soutien d’un fonds d’investissement américain, a bien lancé récemment la Nevera R poussant la puissance maximale à 2 107 chevaux et améliorant encore les accélérations. Mais Mate Rimac, le patron, vient d’annoncer la fin de production de cette Nevera après 71 exemplaires construits (51 Nevera et 20 Nevera R).

Il n’y a rien de honteux pour lui, la Nevera restant à ce jour la supercar électrique la plus crédible et performante de tous les temps. Yangwang a bien battu le record de vitesse absolue il y a quelques jours avec sa U9 Xtreme encore plus puissante (3 019 chevaux), mais le constructeur chinois n’a jamais laissé essayer véritablement son auto (qui semble plutôt dédiée uniquement à la vitesse maximale) contrairement à Rimac et n’a même pas démarré sa livraison aux clients.

Rimac se concentrera désormais uniquement à la commercialisation de la Bugatti Tourbillon, cette supercar hybride rechargeable de 1 800 chevaux équipée d’un V16 Cosworth de 8,3 litres. Une mécanique aux antipodes d’un groupe motopropulseur électrique, dont la sonorité est sacrément spectaculaire…