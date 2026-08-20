En Afrique, les vieilles Peugeot ne meurent jamais (et c’est magnifique)

La légende des vieilles Mercedes et Peugeot terminant leurs vies dans les pays d’Afrique du Nord a du plomb dans l’aile : que ce soit au Maroc ou en Algérie, les increvables Mercedes 240 et autres Peugeot 504/505 laissent de plus en plus la place à des Dacia souvent très robustes elles aussi (notamment lorsqu’on parle des Logan et Sandero de la première génération).

Mais dans certains pays d’Afrique subsaharienne, il reste possible de croiser de très anciennes machines toujours pas envoyées à la casse. Des autos qui ont parfois dépassé de très loin les 500 000 kilomètres et dont l’usure peut devenir spectaculaire, mais toujours roulantes avec un peu de bricolage et d’huile de coude.

Une Peugeot 505 tordue qui roule encore…

En voici un bel exemple avec la courte vidéo ci-dessous, montrant une Peugeot 505 break dont l’état donnerait des sueurs à tous les carrossiers. La voiture possède un châssis totalement tordu avec une poupe désormais beaucoup plus haute que la proue. Sa carrosserie, rouillée de partout, doit depuis longtemps se passer de feux et il lui manque la porte du coffre.

Mais elle roule encore ! La vidéo indique que cette auto a été filmée quelque part au Congo, sans autre élément permettant de contextualiser davantage.

…Et des Toyota increvables comme le dit la légende !

Dans le même genre, le documentaire ci-dessous diffusé en 2018 montrait l’un de ces taxis « clandos » évoluant dans certains coins du Cameroun, où l’on propose de vous emmener sur de longues distances dans de vieilles voitures au bord de la rupture pour des prix défiant toute concurrence. Il montre une Toyota Corolla de la série E90, dont l’état trahit les centaines de milliers de kilomètres qu’elle a accumulées depuis le début des années 90 (dont probablement beaucoup ont été effectués sur des routes à l’état catastrophique). Là encore, malgré les pannes et le niveau de pollution visiblement plus du tout compatible avec la moindre norme européenne (même celles d’il y a 30 ans !), elle roule.

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Relatons aussi cet autre documentaire, montrant lui un antique camion Mercedes utilisé comme bête de somme à Madagascar où il parcourait quotidiennement, au moins jusqu’à la fin de la précédente décennie, des distances importantes sur des routes absolument impraticables en se tordant dans tous les sens. Y a-t-il une chance pour que ce camion soit encore roulant aujourd’hui ? rien n’est moins sûr mais la résistance de ces véhicules, utilisés depuis des décennies sur des terrains particulièrement éprouvants pour les mécaniques, force le respect. Pourrait-on imaginer y trouver, d’ici 10 ou 20 ans, des voitures modernes et ultrasophistiquées éprouvées de la même façon ? Peu probable, sans doute…