Ça y est : le guichet est ouvert. Comme nous le rappelions, c’est ce mardi 27 octobre que les demandes pour obtenir le nouveau chèque grands rouleurs doivent être faites sur le site gouvernemental.

En fait de chèque, il s’agit d’un virement de 100 euros auquel tous ceux qui effectuent un trajet quotidien de 15 km par jour avec son véhicule personnel ont droit. Un kilométrage qu’il n’est d’ailleurs pas nécessaire de justifier.

Une aide doublée

Selon Bercy, 5,5 millions de conducteurs seraient ainsi concernés. Une aide qui a été doublée par rapport à la première vague du printemps dernier, puisqu’à l’époque, si elle était déjà d’un montant de 100 euros, elle était mise en place pour six mois, alors que cette seconde couche est prévue jusqu’en décembre seulement. Après quoi le gouvernement décidera d’appliquer une troisième phase d’aide si le prix à la pompe ne baisse pas.

Mais non seulement il garde espoir, mais chiffre carrément cette baisse à 40 cts, soit un litre de gazole en deçà de la barre fatidique de 2 euros en moyenne.

Comment ? Grâce à la libération de 10 millions de barils de diesel venus des stocks stratégiques au mois d’octobre, ce qui, par un effet mécanique devrait faire baisser les prix « de 12 à 18 centimes dès le mois de novembre », selon Bercy. Ensuite, grâce à cette nouvelle aide de 100 euros, le budget moyen, de 140 euros mensuel en moyenne par ménage français pourrait être soulagé de plus d’une trentaine d’euros chaque mois.

Un renouvellement automatique

Rappelons que pour toucher cette aide, au-delà des 15 km quotidiens, il faut justifier de revenus fiscaux qui n’excèdent pas 22 770 euros. 5,5 millions de Français seraient ainsi concernés. Un nombre élargi par rapport à la première opération qui ne concernait que les revenus ne dépassant pas 17 000 euros.

Ils étaient alors 3 millions de personnes seulement à être éligibles à cette aide. Ces derniers, s’ils étaient inscrits pour la première vague, n’auront aucune démarche à faire : leur demande est renouvelée automatiquement et la somme leur sera versée dans quelques jours.