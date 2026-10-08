"La survie de l’industrie automobile européenne est en jeu."
Alors que le Mondial de l’auto s’apprête à ouvrir ses portes, Luc Chatel, le président de la Plateforme automobile, alerte sur l’avenir de cette industrie et interpelle les candidats à l’Élysée.
C’est ce qu’a confié Luc Chatel à nos confrères du Parisien ce jeudi. Son état des lieux est sans appel, l’industrie française pourrait perdre 75 000 emplois d’ici à 2035, chiffre qui s'ajouterait aux 50 000 postes évanouis au cours des 5 dernières années. Le président de la PFA pointe deux causes : la réglementation trop lourde et les voitures chinoises.
Pour Luc Chatel, « Les Chinois aujourd’hui, c’est 10 % du marché, ce sera 20 % dans trois ou cinq ans. » Le marché passerait alors de 16 millions de voitures avant le Covid à 13 millions, voire 9 millions d’ici à 2035, « c’est à peu près trente usines en moins en Europe ».
Les réglementations imposées par l’Europe, notamment l’interdiction des moteurs thermiques en 2035, ne passent pas : « Elles sont ravageuses. Le prix des voitures a augmenté, ont sorti les classes moyennes du marché du neuf et, au bout du compte, les gens gardent plus longtemps leur voiture. […] Donc les émissions de CO2 augmentent. »
Tout en pointant la "naïveté" vis-à-vis de la Chine - "il y a 25 ans nous leur avons appris à fabriquer des voitures, aujourd'hui ils savent presque mieux les fabriquer que nous" - l'homme dit craindre également une perte des savoir-faire et de la souveraineté européenne : « On nous demande d’aller vers une technologie unique, l’électrique, sur laquelle l’Europe n’est pas souveraine. 80 % des batteries sont fabriquées en Chine, 90 % des terres rares, nécessaires aux batteries, sont raffinées en Chine. Résultat, on introduit une nouvelle dépendance. »
Il profite alors du Mondial de l'auto pour alerter les acteurs politiques : « S’il n’y a pas de décision prise dans l’année qui vient, je ne suis pas certain qu’il y ait encore une industrie automobile européenne dans dix ans. Très clairement, la survie est en jeu ».
Des candidats à l’écoute ?
La filière a sorti un « livre blanc » dans lequel la PFA pose un diagnostic sur la réglementation trop présente, notamment sur celle prévue en 2030 qui devrait imposer cent nouvelles normes, « c’est un quart des ingénieurs de Renault et de Stellantis qui travaillent là-dessus. C’est délirant ».
À six mois de l’élection présidentielle, Luc Chatel compte bien interpeller les candidats. Si M. Macron a prévu de venir lundi prochain Porte de Versailles, combien de prétendants à l’Élysée feront le déplacement et écouteront les inquiétudes de toute la filière ?
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération