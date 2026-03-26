Derrière ce titre provocateur, on l’admet volontiers, se pose cette question : et si cette crise pétrolière, ainsi que l’a qualifiée mardi le ministre de de l'économie Roland Lescure, était aussi une occasion de repenser nos mobilités en faveur de véhicules électriques simples et peu onéreux? On pense au premier chef à la Citroën Ami et à sa cousine la Fiat Topolino, mais aussi à la Mobilize Duo qui figure toujours au catalogue Renault malgré l’arrêt de la marque (il s’agit de véhicules en stock). Sans oublier, bien sûr, les constructeurs de voiturettes comme Ligier ou Aixam, qui proposent eux aussi des modèles zéro émission.

Il est bien sûr question de véhicules qui ne peuvent dépasser les 45 km/h, ce qui en réduit la polyvalence, mais en y réfléchissant bien cela correspond à l’usage périurbain quotidien d’une grande part d’entre nous. On parle de ces trajets pour aller prendre son train le matin, pour aller au supermarché ou toute autre activité passionnante de ce genre, pour lesquelles la notion de vitesse n’a aucune importance. Or, ce sont autant d'occasion où on brûle inutilement du carburant à 2€ le litre (et même souvent plus), sans parler de l’usure mécanique et des frais d’entretien afférents.

Finalement, le contexte géopolitique pourrait donner un coup d’accélérateur à la mini-mobilité électrique et, qui sait, inciter un nombre croissant de constructeurs à investir le créneau. Citroën propose ainsi l’Ami à 69 € par mois sur 35 mois (après un premier loyer de 490 €), Fiat la Topolino à partir de 59 €/mois (apport de 400 €), et Renault la Mobilize Duo à partir de 60 € par mois après un premier loyer de 900 € (il s’agit de modèles en stock).

Bref, des mensualités qui coûtent moins cher qu’un plein de carburant, sachant que celui d’électrons reviendra autour de 2 € pour 75 km. Pour qui a la possibilité de charger à domicile (condition sine qua non), cette solution comporte bien des avantages. Y compris celle d’effecteur un premier pas vers l’électrique avec un véhicule de ce type, avant de se laisser convaincre par un modèle plus volumineux par la suite. Selon une étude Enedis, les utilisateurs de voiture électrique affichent un taux de satisfaction de 94%.