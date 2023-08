Essence SP95 ou SP98, quelles différences ?

À moins de posséder un véhicule de collection fabriqué avant 1991, il faut savoir que la majorité des véhicules sortis des chaînes depuis cette date, peuvent recevoir sans distinction du sans-plomb 95 ou 98. Le SP98 étant quant à lui compatible avec la totalité des motorisations essence disponibles en France. De fait, il est tout à fait possible de mélanger du SP95 et du SP98 sans que cela ne mette en péril votre moteur.

De quoi se compose l’essence de votre véhicule ?

D’origine fossile, issue de la distillation du pétrole, l’essence sans plomb, qu’elle soit 95 ou 98, se compose d’un mélange d’hydrocarbures et de différents additifs à raison d’environ 30 à 45 % d’alcènes, de 30 à 45 % d’hydrocarbures aromatiques, de 20 et 30 % d’alcanes, et enfin de 5 % de cycloalcanes.

SP95 et SP98 quelles différences ?

La différence essentielle entre le SP95 et le SP98 se traduit par l’indice d’octane. Ainsi, le sans-plomb 95 a un indice d’octane de 95, tandis que le sans-plomb 98 affiche un indice d’octane de 98.

Or, l’indice d’octane détermine la résistance du carburant à une inflammation non contrôlée. Plus cet indice est élevé, mieux la combustion est maîtrisée, et plus votre moteur est protégé tant dans ses performances que dans sa longévité. Partant de ce principe, le SP98 offre une meilleure protection et assure de meilleures performances à une motorisation que le SP95.

Mais si vous mettez du SP95 dans un moteur destiné à recevoir du SP98, vous perdrez simplement le bénéfice de la qualité de l’indice d’octane.

Qu’en est-il des SP95-E10 et autres ?

Sous l’impulsion du marketing écologiste on a vu apparaître sur le marché ces dernières années de nouveaux carburants type SP95-E10 ou Superéthanol E85. Ces nouveaux carburants, contrairement aux standards, intègrent des taux variables de bioéthanol, un produit issu de la fermentation des sucres et de l’amidon. À savoir environ 10 % pour le SP95-E10 et de 60 à 85 % pour le E85.

Si un véhicule équipé d’un boîtier de conversion peut rouler indépendamment avec l’un ou l’autre de ces carburants (SP95, SP98, SP95-E10 ou E85), il n’en est pas de même de ceux qui n’en sont pas dotés, à quelques exceptions ceci dit. En effet, la Ford Focus 1.6 EcoBoost Flexifuel, le Ford Kuga Flexifuel, mais aussi C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Dacia E85, Logan MCV, Duster et Sandero, peuvent rouler communément avec du SP95-98 ou de l’E85 puisque ces véhicules sont adaptés de série par le constructeur.

En dehors de ça, gardez-vous bien de faire le plein à l’E85 si votre véhicule roule habituellement au SP98. En effet, à ce jeu-là, vous risquez au mieux des dysfonctionnements, une perte de puissance ou des ratés à la combustion. Au pire, si votre véhicule n’est pas programmé pour recevoir de l’E85, vous pourriez abîmer le catalyseur ou générer une déformation des soupapes. Et si votre véhicule est encore sous garantie, ce type de pannes ne sera pas pris en compte par la garantie constructeur.

Quel intérêt offrent les carburants de type Excellium ?

Certaines stations vous proposent en outre des carburants SP98 de type Excellium ou Super Premier SP95. Il faut savoir que la différence essentielle de ces derniers avec les carburants standards réside dans les additifs qui entrent dans leur composition. Ces additifs sont calculés pour avoir une action détergente renforcée qui évite l’encrassement des soupapes d’admission des moteurs essence à injection indirecte et celui des injecteurs des véhicules à injection directe. Ils ont également une action anticorrosion, et modificateur de friction.

Ces additifs ne rendent pas les carburants réellement plus « performants » mais ils évitent une usure précoce de certaines pièces mécaniques et offrent une action de protection renforcée. Bien évidemment, le coût à la pompe s’en ressent ! Par contre, le Super Premier 95-E10 est compatible avec les voitures sorties des chaînes à compter de l’an 2000 et présente – en théorie car ceci n’est pas toujours vérifiable sur le marché - un prix légèrement inférieur à celui des carburants SP 95 ou SP 98. Une « petite économie » qui n’est pas négligeable pour ceux qui roulent beaucoup.