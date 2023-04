Un nouvel acteur sur le marché de la conversion au Superéthanol E85

Dans un contexte d’inflation générale, l’augmentation régulière des prix du carburant contribue à la croissance des ventes du Superéthanol-E85. De plus en plus distribué dans les stations-service françaises, l’E85 a ainsi progressé de 83 % en 2022, et représente désormais 6,5 % du marché des véhicules essence. Une aubaine pour le spécialiste du marché des boîtiers de conversion, l’entreprise FlexFuel Energy Development.

Malgré une nette hausse des tarifs du Superéthanol-E85 constatée depuis le début de l’année, FlexFuel annonce avoir déjà installé au premier trimestre 3 954 boîtiers permettant de convertir les véhicules thermiques à l’utilisation de l’E85.

Un marché sur lequel se lance également la marque américaine Bardahl avec une gamme de boîtiers de conversion E85 homologués et sourcés FlexFuel (les deux boîtiers restent techniquement identiques). Les deux firmes, qui proposent des solutions de nettoyage interne des moteurs avec des savoir-faire différents : une technologie à l’hydrogène pour FlexFuel Energy Development et chimique pour Bardahl, s’appuient ainsi sur leurs complémentarités pour proposer une alternative aux réseaux de distribution et développer un maillage territorial encore plus fin.

Une alliance stratégique pour Bardahl, qui recherchait un partenaire reconnu sur le marché des boîtiers de conversion, et pour FlexFuel, qui s’allie à cette occasion avec un acteur très présent sur certains secteurs qui lui échappaient encore. Ainsi, dès cette année, Bardahl compte installer ses propres boîtiers dans 300 à 500 garages qui profiteront de l’agrément de pose.