Face aux fortes chaleurs, comment éviter la surchauffe de votre moteur ?

L’été n’a pas encore débuté que de nombreux records de chaleur ont déjà été battus dans toute la France. Cette semaine s’annonce encore plus rude pour nos corps et la mécanique de nos autos.

Pour éviter la surchauffe sous le capot, plusieurs éléments sont à vérifier avant de prendre la route. Le plus évident reste le liquide de refroidissement, qui doit être au bon niveau, ni en dessous ni au-dessus des repères, et d’une couleur limpide (généralement bleu, vert, jaune ou rose). Attention, ne jamais effectuer cette opération moteur chaud, au risque de vous faire asperger de liquide brûlant.

Si votre moteur ne dépasse pas les 90°, c’est en partie grâce au moto-ventilateur. L’hélice placée derrière le radiateur doit tourner librement et ne frotter à aucun endroit. Assurez-vous qu’il se mette en route automatiquement à l’approche des 90°.

Si la configuration de votre auto le permet, inspectez le radiateur de refroidissement. Si ses petites ailettes sont obstruées, vous pouvez les libérer grâce à une soufflette, une petite brosse ou un jet d’eau basse pression.

N’oubliez pas que l’huile de votre moteur contribue à maintenir une bonne température de fonctionnement. C’est pour cela qu’un entretien en temps et en heure reste indispensable pour la bonne santé de votre mécanique.

Mettre le chauffage au maximum

Fumée blanche qui s’échappe du capot et/ou voyant de température rouge allumé (représentant un thermomètre plongé dans l’eau), arrêtez-vous tout de suite, c’est le signe que votre moteur monte anormalement en température. Il faut alors l’éteindre et le laisser refroidir pendant 30 minutes à une heure. Pendant ce temps, n’ouvrez pas le bouchon du radiateur ou le vase d’expansion. Ce n’est qu’après que vous pouvez vérifier le niveau de liquide de refroidissement et les éventuelles fuites. Si le problème de chauffe persiste, n’insistez surtout pas et contactez votre assistance.

Pour éviter d’être confronté à une telle situation, une conduite souple est préconisée, en évitant les accélérations brusques et les montées prolongées à vitesse élevée. Dans les bouchons, gardez une distance raisonnable (deux mètres minimum) avec le véhicule qui vous précède pour éviter que votre moteur ne « respire » son air chaud. Si cela ne suffit pas et que votre aiguille se dirige vers le rouge, mettez le chauffage au maximum afin d’évacuer la chaleur du moteur.