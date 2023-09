Fiat 500 e (2023) : nos mesures d'autonomie

La nouvelle Fiat 500 s’est rapidement hissée dans le top 10 des meilleures ventes de voitures électriques (toutes catégories confondues) de l’Hexagone aux côtés des Tesla Mode Y et Dacia Spring. Ce succès, la citadine transalpine le doit à sa grande maturité technique. En effet, la Fiat 500 e est non seulement une bonne élève en matière d’efficience mais elle propose surtout des systèmes d’économie et de récupération d’énergie très poussés pour sa catégorie. Nous nous intéressons aujourd’hui à la version « grosse batterie » de 42 kWh (37,3 kWh utiles), affichant 118 ch et proposant une autonomie mixte de 331 km selon le protocole WLTP.

Affichée à partir de 33 900 €, en finition de base, la Fiat 500 e est éligible au bonus écologique de 5 000 €. Notre version « cabrio » est quant à elle facturée 3 400 € de plus. Les tarifs ne sont pas les plus compétitifs du marché, mais il est possible d’alléger la facture en choisissant la version « petite batterie » de 24 kWh (21,3 kWh utiles). Attention, avec seulement 190 km d’autonomie en usage mixte (WLTP), cette dernière s’adresse à un public exclusivement urbain parcourant au maximum 100 km par jour. Fiat pratique d’ailleurs des offres de location particulièrement attractives pour cette version avec un loyer sous les 100 €/mois.

A priori, une batterie d’une telle capacité (37,3 kWh utiles) dans une si petite voiture, augure une autonomie généreuse. C’est plutôt le cas malgré un embonpoint notable qui avoisine les 1 300 kg. Notre version d’essai (cabrio) offre théoriquement un rayon d’action de 322 km en usage mixte et jusqu’à 460 km en ville selon les protocoles d’homologation WLTP.

En pratique, nos mesures d’autonomie concernant la Fiat 500 e sont positives. Précisons que nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques idéales. Une température extérieure de 20 °C et un vent quasi-nul (rappelons que la température extérieure influe considérablement sur l’autonomie). Nous avons laissé le mode « Normal » engagé par défaut qui offre une puissance de 118 ch. Un paramètre important, sachant que la Fiat 500 propose un système d’économie d’énergie assez évolué pour sa catégorie. Ce dernier comprend 3 modes de conduite dont la conduite à une pédale (arrêt quasi-total au lever de pied) et un mode « Sherpa » limitant la vitesse à 80 km/h et coupant tous les équipements énergivores.

La ville, son terrain de jeu

En ville, la Fiat 500 se classe parmi les meilleures élèves de cette rubrique avec une consommation moyenne de 10,1 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score qui porte l’autonomie réelle à 369 km. Sur route à 80 km/h, le score réalisé est tout aussi encourageant avec une moyenne de 15,4 kW/100 km. Ce qui offre un rayon d’action à un peu plus de 242 km tout rond.

Sur autoroute, la petite italienne nous a également surpris… et dans le bon sens ! En roulant aux limitations de vitesses maximales, à savoir 130 km/h avec quelques portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 19,8 KW/100 km. A cette allure, vous pourrez parcourir 188 km en une charge. C’est peu, certes, mais rappelons que l’autoroute n’est pas son domaine de prédilection. En réduisant la vitesse à 120 km/h, cela permet à peine d’économiser quelques kilomètres (195 km). Ainsi, la Fiat 500 e consomme 19,1 kW/100 km. Rappelons que ces mesures ont été réalisées en mode normal et qu’il est possible d’aller plus loin en actionnant les modes « Range » ou « Sherpa » détaillés ci-avant.

La 500 électrique est équipée de série d’un connecteur Combo autorisant une charge rapide en courant continu (DC). La puissance maxi est de 85 kW, une valeur dans la moyenne haute de sa catégorie. Le temps d’attente à la borne reste limité. Ainsi, il nous a fallu à peine 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, sur deux bornes différentes : Ionity et Tesla.

La Fiat 500 e est livrée de série avec un câble de charge lente (Mode 2) permettant de faire le plein de 0 à 100 % sur une prise standard en 15h15 (AC). Fiat propose en option (300 €), comme c’est d’usage sur le marché, un câble Mode 3 (vivement recommandé) autorisant une puissance de recharge maximum de 11 kW en courant alternatif (AC). Cette dernière permet de se charger sur les bornes publiques (triphasée) en 4h15 et surtout à domicile sur une Wallbox de 7,4 KW, en environ 6 heures, toujours en partant de 0%.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 15 h15 Prise renforcée (3,7 kW) 10 h Borne Wallbox (7,4 kW) 6 h Borne publique triphasée 4h15

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (85 kw) 0h35

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent nul, 28 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 85 kW 32 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 19,8 kWh/100 km 188 km Autoroute à 120 km/h 19,1 kWh/100 km 195 km Route à 80 km/h maxi 15,4 kWh/100 km 242 km Ville 10,1 kWh/100 km 369 km Cycle d'homologation mixte WLTP 13 kWh/100 km 331 km

Verdict : plus rassurante

Si la Fiat 500 e truste le podium des meilleures ventes d’électriques en France et en Europe, ce n’est pas un hasard. Tout en restant séduisant, le pot de yaourt propose une efficience parmi les meilleures de sa catégorie, offrant ainsi une autonomie rassurante au quotidien et même un niveau de polyvalence accru pour une voiture de ce format. Les nombreux éléments de récupération et d’économie d’énergie pourront même accroître son rayon d’action. Ces bonnes prestations sont en revanche facturées au prix fort avec un prix de départ à 33 900 € (hors bonus écologique de 5 000 €) pour la version « grosse batterie ».