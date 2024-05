Fiat Croma 2 SW JTD 200 (2005 – 2007), puissance et raffinement bien cachés, dès 3 000 €

L’accord signé entre le groupe Fiat et GM en 2000 n’a pas que des inconvénients pour le géant italien malade. En effet, celui-ci peut se doter de nouvelles plateformes, la Premium pour l’Alfa 159 et l’Epsilon, moins raffinée, pour deux autres futures grandes routières. L’une badgée Lancia, qui ne verra jamais le jour, l’autre badgée Fiat. Le nom de code de cette dernière est Large, et c’est Giugiaro qui se voit chargé de la dessiner, en mettant l’accent sur la fonctionnalité. Finalement, on décide de raviver une appellation connotée plutôt positivement, Croma, pour le retour de Fiat dans le haut de gamme.

La voiture, présentée au salon de Genève 2005, surprend quelque peu. D’abord par son look tout sauf séduisant, une sorte de gros break surélevé et un peu flasque. Ensuite par son habitabilité, immense. Enfin, par sa finition, atteignant un niveau jamais vu chez Fiat. Surnommée « Comfort Wagon » par son constructeur, la Croma II soigne comme rarement ses passagers, qui bénéficient d’une belle sellerie et de larges surfaces vitrées. En revanche, sous le capot, les moteurs à essence n’ont rien de bien tentant : ce sont des blocs Opel, déjà vus dans la Vectra C, qui utilise la plateforme de la Croma depuis 2002…

Heureusement, en diesel, on retrouve les excellents moteurs Pratola Serra, en 4 et 5-cylindres. Dans ce dernier cas, on a affaire à un 2,4 l à rampe commune développant 200 ch, une belle puissance associée à un couple impressionnant de 400 Nm. Conséquence, malgré ses 1 615 kg, la Croma 2.4 JTDm est annoncée à 216 km/h au maxi, passant les 100 km/h en 8,6 s. Ce, malgré une boîte auto à 6 vitesses qui doit absorber quelques dixièmes en accélération. Pas d’inquiétude pour le comportement routier, la voiture se dotant d’un bel essieu multibras à l’arrière, là encore de l’inédit chez Fiat.

Le prix également est inhabituel pour la populaire marque italienne : 34 080 €, soit 45 600 € actuels selon l’Insee. A ce prix, on a droit à un équipement très complet. Offerte uniquement en finition haute Collezione, la Croma 2.4 offre de série la sellerie cuir, le GPS, les capteurs de pluie et de luminosité, le régulateur de vitesse, la clim auto bizone, la hifi couplée à un chargeur CD, l’ESP, les airbags multiples… Luxueux ! Malgré tout, la clientèle s’orientera d’abord sur les petits moteurs, et la 2.4 JTD est supprimée dès le restylage de fin 2007. Une vraie rareté !

Combien ça coûte ?

Difficile à dénicher, la Croma 2.4 JTD n’est pour autant pas chère du tout. A 3 000 €, on accède à un exemplaire parfaitement fonctionnel, dépassant certes les 200 000 km. A 4 500 €, on peut même tomber sur une auto de moins de 150 000 km. A moins de 100 000 km… Mais y en a-t-il seulement ?

Quelle version choisir ?

Comme il n’y en a qu’une, préférez les autos en bel état et dotée de tout leur historique.

Les versions collector

Ce sont les exemplaires en parfaite condition, à bien moins de 100 000 km et dotée d’options attractives, comme le toit ouvrant panoramique. Plus rares qu’une Ferrari 250 GT SWB…

Que surveiller ?

Solidement fabriquée et dotée d’éléments éprouvés, la Croma 2.4 se révèle solide mécaniquement. Moteur, turbo et boîte de vitesses sont endurants, à condition de bénéficier d’un entretien adapté : vidanges régulières (y compris la transmission avant 100 000 km), changement de la courroie de distribution à temps. Cela dit, comme tous les diesels de cette époque, la vanne EGR a tendance à s’encrasser et le filtre à particules à se colmater, surtout si on effectue beaucoup de petit trajets. Tout ceci se nettoie, comme le débitmètre parfois défectueux. A la longue, les capteurs autour du moteur connaissent des défaillances, au niveau de leur connectique : rien d’anormal. En revanche, la faiblesse de l’alternateur l’est moins.

Pour sa part, l’habitacle vieillit bien, même si certains plastiques sont sensibles aux rayures, et quelques bugs électroniques peuvent survenir. A noter que le toit ouvrant a besoin de graissages réguliers.

Côtés trains roulants, trouver le bon réglage n’est pas toujours facile, ce qui se traduit parfois par une usure prématurée des pneus.

Sur la route

Non, la ligne de la Croma ne suscite vraiment aucune passion. En revanche, son habitacle étonne par sa présentation élégante, sa belle finition et l’espace proposé. Au volant, on bénéficie d’une excellente position de conduite et d'un siège plaisant. Au démarrage, le moteur vibre un peu, puis il devient très doux, mais sous 2 000 tr/min, il demeure atone. Ensuite, il se réveille et pousse comme un beau diable jusqu’à près de 5 000 tr/min, dans une très belle sonorité. Surprenant, d’autant que les reprises sont très musclées.

La boîte 6 manque de réactivité, mais au moins est-elle douce. Le même adjectif vaut pour la suspension, très confortable, alors que le comportement routier demeure parfaitement sûr. Mais pour une quelconque agilité, on ira voir ailleurs. Pas grave vu la vocation de la voiture, destinée au longs voyages en famille, dans le silence et la ouate. Côté consommation, tablez sur 8 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Fiat Croma 2.5 TD (1985 – 1996)

Dessinée comme sa descendante par Giugiaro, la Croma première du nom apparaît fin 1985. Spacieuse, confortable et peu chère, elle attire l’attention. Surtout que d’emblée, elle bénéficie d’un gros bloc turbo-diesel de 2,5 l de cylindrée. Développant 100 ch, il fait de l’italienne l’une des berlines au gasoil les plus rapides du monde, avec un maxi de près de 190 km/h.

La Fiat sera remaniée plusieurs fois : en 1987 (clignos arrière blancs), et en 1990 (clignos arrière fumés), où son bloc passe à 118 ch. Cette fois, la Croma flirte avec les 200 km/h ! En 1991, la carrosserie et l’habitacle se voient redessinés, alors qu’en 1993, la suspension et la présentation sont légèrement revues. De dernières retouches interviennent en 1995, avant la mise en retraite en 1996. A partir de 2 000 €.

Fiat Croma II JTD 200 2005, la fiche technique

Moteur : 5 cylindres en ligne diesel, 2 387 cm3

Alimentation : injection directe à rampe commune, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 à automatique, traction

Puissance : 200 ch à 4 000 tr/min

Couple : 400 Nm à 2 000 tr/min

Poids : 1 650 kg

Vitesse maxi : 216 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,5 secondes (donnée constructeur)

