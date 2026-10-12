Fiat Multiplay, Alpine A390, Citroën 2CV...: première visite du Mondial de l'auto 2026

Allez hop, rendez-vous porte de Versailles ce lundi à 7 heures ! Toute la rédaction s’est ainsi retrouvée sur le stand Caradisiac au Mondial de l'automobile 2026, situé au cœur du hall 7, et chacun a pu partir tourner ses différents reportages. Pendant qu’Alan, Olivier, Alexandre Julien et Cedric préparaient leurs sujets respectifs consacrés à telle ou telle nouveauté, votre serviteur, accompagné de l’excellent Alain Dalbera derrière la caméra, est parti pour un premier tour d’horizon global de l’événement.

Comme dans tout salon, ces toutes premières heures sont marquées d’une ambiance particulière : effervescence des journalistes, attachés de presse dans les starting-blocks, et services de sécurité sur les dents en raison de l’arrivée du Président de la République pour sa visite officielle ce lundi en fin de matinée. Celui-ci donnera – et c’est normal – la priorité aux constructeurs français, mais aussi à Valeo qui est l’un des équipementiers leaders dans le monde.

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Le fait que nombre de nouveautés et concept-cars soient encore cachés par des bâches ajoute une part de mystère à cette première matinée, sorte de veillée d’armes avant l’ouverture de l’événement au grand public, à compter de mardi 9h. Et ce sera parti pour 6 journées d’exposition, dont deux nocturnes jusqu’à 22h vendredi et samedi, durant lesquelles les organisateurs espèrent attirer plus de 500 000 spectateurs, le (joli) score obtenu en 2024. Nous espérons que vous en serez, et si c’est le cas n’hésitez pas à passer nous voir.