Fiat Multiplay, Alpine A390, Citroën 2CV...: première visite du Mondial de l'auto 2026
La grande biennale de l’automobile ouvre ses portes au grand public ce mardi 13 octobre, mais comme à son habitude Caradisiac vous en propose un tour d’horizon en avant-première.
Allez hop, rendez-vous porte de Versailles ce lundi à 7 heures ! Toute la rédaction s’est ainsi retrouvée sur le stand Caradisiac au Mondial de l'automobile 2026, situé au cœur du hall 7, et chacun a pu partir tourner ses différents reportages. Pendant qu’Alan, Olivier, Alexandre Julien et Cedric préparaient leurs sujets respectifs consacrés à telle ou telle nouveauté, votre serviteur, accompagné de l’excellent Alain Dalbera derrière la caméra, est parti pour un premier tour d’horizon global de l’événement.
Comme dans tout salon, ces toutes premières heures sont marquées d’une ambiance particulière : effervescence des journalistes, attachés de presse dans les starting-blocks, et services de sécurité sur les dents en raison de l’arrivée du Président de la République pour sa visite officielle ce lundi en fin de matinée. Celui-ci donnera – et c’est normal – la priorité aux constructeurs français, mais aussi à Valeo qui est l’un des équipementiers leaders dans le monde.
Le fait que nombre de nouveautés et concept-cars soient encore cachés par des bâches ajoute une part de mystère à cette première matinée, sorte de veillée d’armes avant l’ouverture de l’événement au grand public, à compter de mardi 9h. Et ce sera parti pour 6 journées d’exposition, dont deux nocturnes jusqu’à 22h vendredi et samedi, durant lesquelles les organisateurs espèrent attirer plus de 500 000 spectateurs, le (joli) score obtenu en 2024. Nous espérons que vous en serez, et si c’est le cas n’hésitez pas à passer nous voir.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération