Flambée des prix à la pompe : quand des milliers de nouveaux conducteurs changent radicalement leurs habitudes

Face aux prix élevés des carburants à la pompe, le covoiturage est l’une des meilleures solutions pour réduire le coût des trajets. 36 000 personnes ont ainsi choisi cette solution en rejoignant BlaBlaCar en juillet 2026, soit 8 % de plus qu’en juillet 2025. Mais depuis le 3 mars 2026, ce sont 5,1 fois plus de personnes qui ont rejoint le service de covoiturage français. Autrement dit, depuis cette date, 184 000 nouveaux conducteurs ont été enregistrés comme covoitureurs sur la plateforme.

Grâce à cette initiative, les conducteurs ont économisé 13 millions d’euros au cours du mois de juillet 2026, soit 15 % de plus qu’à la même période l’an passé, selon le communiqué de BlaBlaCar.

Le covoiturage évolue selon les régions

Le covoiturage a pris une autre tournure cet été. Alors que l’an dernier, une majorité des trajets s’organisaient à la dernière minute, les conducteurs ont davantage anticipé leurs départs en juillet 2026. En effet, en juillet 2025, 38 % des trajets étaient organisés à la dernière minute, tandis que 20 % d’entre eux étaient publiés au moins une semaine avant le départ. Cette année, ces proportions représentent respectivement 29 % et 28 % des trajets publiés sur BlaBlaCar.

Par ailleurs, au cours de cette période, le service de covoiturage français a accueilli de nombreux nouveaux conducteurs. Cependant, en analysant le territoire, les données issues de la plateforme font apparaître des dynamiques différentes selon les régions françaises. Certaines enregistrent ainsi une progression plus importante du nombre de nouveaux conducteurs que d’autres.