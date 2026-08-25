Alors que les compagnies pétrolières, comme TotalEnergies, remplissent leurs caisses depuis le début du conflit au Moyen-Orient, six pays de l’UE souhaitent voir ces profits taxés. Les ministres des Finances de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Italie, de la Pologne et du Portugal, ainsi que la ministre de l’Économie de l’Espagne, ont envoyé samedi une lettre commune au ministre des Finances irlandais.

Alors que l’Irlande assure actuellement la présidence tournante de l’UE, ces six pays souhaitent que la question d’un prélèvement soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion des ministres des Finances du bloc à Dublin le mois prochain.

Une taxe à l’échelle européenne sur les profits des compagnies

Avec cette lettre, les pays européens souhaitent engager des discussions « à l’échelle de l’UE pour taxer les bénéfices exceptionnels » de ces différentes compagnies pétrolières.

« Les compagnies pétrolières bénéficient d’une rentabilité globale et de marges sur les produits raffinés qui dépassent la hausse des prix du pétrole. » « Nous connaissons l’un des plus grands chocs d’approvisionnement depuis des décennies, et partout dans le monde, le mécontentement grandit face à la hausse du coût de la vie », peut-on lire dans la lettre.

Dans l’idée, cette taxe serait similaire à la mesure mise en place en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais en tenant compte des différentes erreurs réalisées à l’époque.

Une taxe qui est nécessaire, ont assuré les différents pays de l’UE dans leur lettre. Selon le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, cité par une source au sein du ministère à l’AFP, les entreprises énergétiques ne doivent pas « plumer » leurs consommateurs : « Les bénéfices excessifs liés à la crise doivent être reversés aux consommateurs. »

Des profits astronomiques

Au premier semestre 2026, certaines compagnies pétrolières ont enregistré des profits considérables. Selon l’ONG Transport & Environment (T & E), huit compagnies pétrolières ont réalisé 7,5 milliards d’euros de profits à l’échelle européenne au cours de cette période, dont TotalEnergies (1,075 milliard d’euros), Orlen (2,075 milliards d’euros) ou encore Shell (1,172 milliard d’euros).

Le 17 août dernier, Antony Froggatt, senior director chez T&E, avait déjà exprimé son souhait de voir l’UE mettre en place une telle taxe. Il avait notamment déclaré : « Les géants du pétrole tournent le dos aux énergies vertes tandis que les automobilistes font les frais de leurs profits records. L’UE doit taxer les profits exceptionnels des compagnies pétrolières et utiliser ces fonds pour rendre la voiture électrique abordable pour tous. Cette crise pétrolière doit être la dernière. »

Ce souhait pourrait se réaliser à condition que l’Union européenne donne suite à la demande de ces six pays, ce qui n’est, pour le moment, pas le cas.