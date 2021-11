Ford Mondeo 4 VS Vokswagen Passat 8 : le match fiabilité

En France, les Volkswagen Passat et Fort Mondeo font petite figure face aux familiales françaises, déjà loin d'être plébiscitées. La Mondeo s'est vendue à 647 exemplaires sur les 10 premiers mois de l'année, quand la Passat a atteint les 2 232 ventes. Reste que la Renault Talisman, pourtant boudée, est à 2 654 exemplaires, et toutes se font laminer (en France, je le répète, au niveau européen c'est bien différent, avec une Passat qui rentre parfois dans le top 10, là où les françaises sont absentes) par la Peugeot 508 et ses 7 364 exemplaires.

Reste que sur le marché de l'occasion, ces deux modèles, grâce à leurs nombreuses générations, figurent en bonne place parmi les familiales, et s'échangent entre 7 000 et 16 000 exemplaires environ par an. Pas rien.

Et quand on fait un achat d'occasion, le critère fiabilité est encore plus important que lorsque l'on achète neuf. En effet, le but n'est pas de devoir rajouter des milliers d'euros au prix d'achat, quelques mois après, à cause de soucis mécaniques ou électroniques.

Nous allons ici nous intéresser aux dernières générations de ces "outsiders". À ma gauche, la Ford Mondeo 4, une berline imposante, qui existe en berline 5 portes comme en break (et même en 4 portes en début de commercialisation). Elle propose un équipement de pointe, et des aides à la conduite de dernière génération. Spacieuse, elle est agréable pour ses occupants, tandis que son hayon, sur la plupart des modèles, est pratique. Son confort est remarquable. Mais son poids assez élevé fait grimper les consommations de ses moteurs, et sa présentation est un peu terne, sauf en haut de gamme.

Un défaut qu'elle partage avec, à ma droite, la Volkswagen Passat 8. Cette dernière est certes fort bien réalisée et présentée, mais reste elle aussi d'une sobriété fort germanique. Spacieuse également, elle affiche un niveau technologique aussi élevé que celui de l'américaine, surtout depuis son restylage. Par contre, pour bénéficier d'un pratique hayon, il faudra se tourner vers la version break SW obligatoirement. Ses moteurs sont en tout cas modernes, et plus sobres que ceux de la Mondeo.

Les forces en présence

Ford Mondeo Volkswagen Passat Commercialisation De novembre 2014 à aujourd'hui

Restylage en janvier 2019 Commercialisation De novembre 2014 à aujourd'hui

Restylage en juin 2019 Les moteurs essence 1.0 EcoBoost 125 ch

1.5 EcoBoost 160/165 ch

2.0 EcoBoost 203/240 ch Les moteurs essence 1.4 TSI 125 ch

1.4 TSI ACT 150 ch

1.5 TSI EVO 150 ch

2.0 TSI 190 ch Les moteurs diesels 1.5 TDCi 120

2.0 TDCi 150/180/210 ch

2.0 EcoBlue 120/150/190 ch Les moteurs diesels 1.6 TDI 120 ch

2.0 TDI 150/190/240 ch

2.0 TDI EVO 122/150/200 ch Les moteurs hybrides 2.0 187 ch 1.4 GTE 218 ch

Les soucis récurrents de l'une et de l'autre

Nous n'avons retenu que les soucis les plus graves pour l'un et pour l'autre. Précision utile : tous les modèles ne sont pas affectés par tous les soucis évoqués, fort heureusement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les maxi-fiches fiabilité respectives des deux modèles :

Maxi-fiche fiabilité Ford Mondeo

Maxi-fiche fiabilité Volkswagen Passat

Ford Mondeo Volkswagen Passat Les pannes lourdes ou immobilisantes Rien à signaler à ce chapitre. - Boîte DSG7. Toujours des dysfonctionnements de cette boîte, déjà présents sur la précédente génération. Il peut s'agir de soucis électroniques, mais aussi des aléas de mécatronic, d'embrayage, de synchros... Nécessite réparation ou remplacement pur et simple. VW doit participer aux factures lorsque cela survient hors garantie contractuelle, selon le kilométrage déjà parcouru.

- Turbo. Sur le 1.6 TDI 120 essentiellement, le turbo peut casser prématurément. Mais cela reste rare par rapport au nombre d'exemplaires vendus. Les autres pannes et faiblesses - Pompe d'injection. Sur quelques modèles 2.0 TDCI 150/180, faiblesse de la pompe d'injection, à remplacer prématurément. Mais c'est rare.

- Boîtier du thermostat d'eau. Sur de rares exemplaires encore une fois, possibilité de fuite au niveau du boîtier du thermostat de liquide de refroidissement, sur 2.0 TDCI 150 essentiellement. À remplacer.

- Boîte Powershift. Possible dureté dans le levier. Des réglages sont possibles. - Usure des pneus. Les pneus de première monte (essentiellement des Falken) s'usent très rapidement. Cela s'arrange en général avec les pneus de remplacement, mais un contrôle de la géométrie n'est pas inutile.

- Pompe à eau. Sur quelques TDI, possible faiblesse de la pompe à eau. Cela reste rare. L'aspect extérieur Rien à signaler à ce chapitre. - Trappe à carburant. Quelques cas de blocage de la trappe, qui impose un remplacement de sa serrure. L'aspect/finition intérieure - Bruits de mobilier. Dans certains exemplaires seulement, de façon aléatoire et rare, quelques bruits de mobilier se font entendre (craquements, vibrations).

- Plastiques. Les plastiques noirs laqués se rayent vite et facilement. - Bruits parasites. Sur certains exemplaires, mais pas tous, des bruits de mobilier apparaissent avec le temps et les kilomètres.

- Poignées de portes intérieures. En plastique trop fin et de mauvaise qualité, les bords des poignées, côté intérieur, se cassent, en plusieurs endroits. Le remplacement s'impose, même si cela n'empêche pas le phénomène de se reproduire. Les dysfonctionnements électroniques/de fonctions à bord - Bugs électroniques. La Mondéo en est blindée, d'électronique, et elle peut dans certains cas jouer des tours. Souci de Bluetooth, bouton de radio inopérant, GPS lent, Active City Stop qui ne fonctionne pas, climatisation qui souffle le chaud et le froid. Des mises à jour ou reprogrammation éradiquent en général ces aléas. - Bugs électroniques. Comme sur moult voitures modernes, des bugs électroniques sont possibles (capteurs, multimédia, freinage automatique, etc.). En général, des mises à jour ou reprogrammation des boîtiers électroniques de gestion arrivent à solutionner ces aléas.

LE BILAN

Au bilan, ce n'est pas celle qui a la meilleure image de marque et la meilleure réputation de fiabilité qui est devant. En effet, la Passat présente des défauts plus graves, et un peu plus nombreux que ceux de la Mondeo. L'américaine se défend franchement très bien à ce chapitre. Et comme son image de marque est moins bonne, elle s'achète aussi moins chère sur le marché de l'occasion. Ses prestations étant aussi bonnes que celles de la Passat, on ne voit pas, avec en plus une meilleure fiabilité, ce qui pourrait vous empêcher de vous en porter acquéreur.