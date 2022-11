Ford rappelle plus de 8 000 Ranger en France

C’est une soudure de mauvaise qualité qui conduit aujourd’hui Ford à organiser une opération de rappel de 8 564 Ranger, rien que dans l’Hexagone. Ses véhicules, sortis de chaîne entre le 1er décembre 2016 et le 28 février 2019 sont susceptibles de voir leur silencieux se désolidariser de la ligne d’échappement et tomber ainsi sur la route. Considéré comme une cause possible d’accident, ce problème conduit l’Union Européenne à contraindre le constructeur à prendre contact directement les possesseurs de ces pick-up, afin que ces derniers prennent, sans délai, rendez-vous avec leur concessionnaire.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Ford n’a pas fourni de détails quant à la nature de l’intervention et au temps d’immobilisation qu’elle induira. Nous savons toutefois que ce rappel, identifié en interne sous la référence 22S46 concerne les Ranger dont les types CE d’homologation, une donnée qui apparaît dans la case K de la carte grise, sont e11*2007/46*0154* suivis des nombres 12 à 18 inclus, et e5*2007/46*0080*02. C’est donc la quasi-totalité de la gamme, aussi bien les versions utilitaires que particulières, qui est concernée.

Conformément aux règles communautaires, chaque propriétaire sera avisé par une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception.