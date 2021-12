Essai - Ford Ranger Wolftrak (2021) : le pick-up de l'auto-entrepreneur

En bref Pick-up A partir de 37 626 € TTC Pas de malus

Le pick-up le plus vendu d’Europe sera renouvelé en 2022. En attendant la prochaine génération qui sera produite en partenariat avec Volkswagen, Ford fait patienter ses clients en commercialisant plusieurs séries spéciales limitées à 400 exemplaires.

Le Ranger Wolftrak, que vous avez sous les yeux s'adresse aux "aventuriers" à la recherche d’un pick-up sans fioritures, bien équipé et à prix contenu. Ford a conçu cette série spéciale pour des agriculteurs ou des spécialistes de l’activité de plein air.

Basée sur la finition cœur de gamme XLT, cette version s’enrichit de l'écran tactile de 8 pouces équipé du système Ford Sync 3, de la climatisation automatique, de badges noirs spécifiques, de jantes de 17 pouces, de l’aide au stationnement arrière et du blocage de différentiel. Le style est complété par des badges Wolftrak foncés et des marchepieds latéraux en plastique moulé. La peinture Gris Basalte est également disponible. L’intérieur composé de plastiques durs est robuste et davantage typé utilitaire que les versions « Stormtrak » ou « Wildtrak ». Toutefois, comparé à la concurrence, l’habitacle du Ranger est l’un des plus accueillants et modernes.

Le Ranger « Wolftrak » est disponible en deux formats. En version « Supercab » équipée de 4 places dont deux strapontins (à partir de 31 355 € HT ou ) ou en version double cabine avec 4 portes et 5 vraies places (40 626 € TTC). Dans les deux cas, le Ranger n’est pas soumis au malus écologique. Son homologation de « camion-plateau » l’en exonère à l’inverse de ses concurrents homologués comme « camionettes ». Ce privilège, le Ford Ranger le partage avec l’Isuzu D-Max.

Conçu pour les professionnels, le Wolftrak dispose d’un arceau de sécurité tubulaire qui facilite le montage d'accessoires et le maintien du chargement. Il est aussi équipé d’une protection sous châssis et d’un renfort sur le plateau afin de pouvoir emmener une charge utile d’une tonne sans stresser. Vendu avec une benne « nue », il peut bénéficier en option d’un astucieux rideau de plateau rigide coulissant (1 260 € TTC) ou d’un Hardtop complet noir mat (2 160 € TTC).

Le Ranger Wolftrak peut être associé au choix, à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte automatique à dix rapports moyennant un surcoût de 1 800 €. Un investissement qui vaut le détour. Il profite comme ses grands frères, d’une transmission intégrale enclenchable et d’un blocage de différentiel.

Sous le capot Ford a concentré l’offre sur la version la 170 ch du quatre cylindres diesel 2.0. Le couple s’élève ici à 420 Nm, autrement dit largement suffisant pour compenser le poids important et offrir des accélérations et des reprises correctes pour circuler sur nos routes. Mais la fonction première de cette version est de tracter et d’évoluer sur terrains cabossés. Et dans ce domaine il s’en tire très bien. Qu’importe le revêtement (neige, sable ou boue) le Ranger, ici chaussé de pneumatiques tout-terrain, s'acquitte de pratiquement tous les obstacles. Seul son empattement important peut s’avérer pénalisant en tout terrain mais il faut que les conditions soient vraiment très difficiles. Autrement, le Ranger passe partout. Le transfert de couple s’opère électroniquement en tournant la molette centrale : 2 roues motrices, 4 roues motrices hautes ou 4 roues motrices avec rapports courts. De plus, ce Woltrak dispose du blocage de différentiel arrière. Un atout pour les croisements de ponts, lorsque l’on évolue par exemple sur des routes forestières très abimées.

Ces aptitudes, le Ranger Wolftrak les paie sur route où son architecture très « utilitaire » composée d’un châssis échelle et d’amortisseurs à lames, conçus pour supporter de lourdes charges, ne fait pas de miracle en matière de confort. Toutefois, sur le marché du pick-up, il fait figure de bon élève. Il en va de même en ville où l’américain évolue comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Heureusement pour lui, il braque court et dispose d'une précieuse caméra de recul et d’une aide au stationnement.