Gestion de flotte : le rôle clé de la formation continue

Si certains Bacs pros et filières à Bac + 2 ou 3 orientés comptabilité-gestion, logistique du transport ou mécanique semblent certes pouvoir conduire plus nativement que d’autres au métier, il n’existe en revanche à ce jour en France aucune formation initiale spécialement axée sur la fonction de responsable de parc automobile.

Paradoxalement, ce travail de terrain requiert toujours plus de connaissances, de polyvalence et d’adaptabilité aux réglementations incessantes. C’est dans ce contexte que la formation continue joue un rôle d’éclaireur crucial pour les gestionnaires de flottes. Elle incarne en effet, pour ceux qui exercent exclusivement cette activité ou qui l’ont intégrée à leurs missions d’origine (comptabilité, ressources humaines, achats etc.) par nécessité organisationnelle, la meilleure façon de monter en compétences tout au long de leur carrière.

L’IMVE, un pôle de formation purement centré sur la gestion de flotte

Plusieurs organismes dispensent des sessions ponctuelles de formation continue. Ils imaginent des modules sur-mesure adaptés aux problématiques rencontrées par les salariés qui ont la charge d’un parc automobile, qu’ils soient en poste au sein d’une entreprise, au sein d’une collectivité locale ou d’un service public.

Au rang des acteurs investis sur ce segment figurent notamment l’IMVE, l’Institut du Management des Véhicules d’Entreprise, un pôle unique en son genre qui s’est imposé depuis 25 ans comme l’une des références pour les collaborateurs en quête d’apprentissages techniques dans le domaine de la gestion de parc et de la mobilité.

L’IMVE pilote chaque mois, et parfois plusieurs fois par mois, des parcours pédagogiques de 7 ou 14 heures ayant par exemple les thèmes suivants : « Débuter dans le métier de gestionnaire de parc », « Les bonnes pratiques de gestion et d’optimisation de votre parc », « Le mobility manager : un poste transversal dans l’entreprise » ou encore « LLD : quels leviers de négociation avec votre loueur ? »

Comundi, Orsys, Cegos, Afnor, etc. : des généralistes également à l’écoute du métier

Parallèlement, il y a les structures de formation dites généralistes, telles que Comundi. Cette dernière intervient depuis 30 ans au service de tous secteurs d’activité (de la santé à la communication en passant par la stratégie immobilière, le management et la logistique).

Elle est connue elle aussi pour quelques formations ciblées à l’attention des flottes automobiles, en particulier celle-ci : « Optimiser votre gestion de parc pour diminuer vos coûts ». Au menu, deux jours pour faire le tour de la question et plusieurs sessions disponibles pour s’inscrire. « Cette formation indispensable vous propose des pistes concrètes pour gérer un parc automobile, construire un appel d’offres LLD, concevoir votre grille de véhicules, optimiser le TCO de votre flotte automobile tout en prenant en compte la fiscalité écologique et la nécessaire transition énergétique », argumente l’organisme.

D’autres enseignes réputées, telles que l’Afnor, (Association française de normalisation), Orsys, ou encore le groupe Cegos, mettent également en place plusieurs stages chaque année pour répondre à la demande des gestionnaires désireux d’accroître leurs savoir-faire.

Globalement, et quel que soit l’organisme, ces modules s’adressent aux responsables de parcs automobiles en poste, mais aussi aux directions des achats, aux départements ressources humaines et aux responsables des services généraux. Dans le contexte sanitaire actuel, précisons que la majorité de ces cours se déroulent à distance, sous forme de classes virtuelles.

Les gestionnaires se forment aussi auprès des fournisseurs

Inscrits en nombre à ces enseignements opérationnels ponctuels, les gestionnaires de parcs se montrent dans le même temps intéressés par les « webinaires » orchestrés par des entreprises. Des sociétés qui sont parfois leurs partenaires commerciaux et qui interviennent dans la fourniture de solutions pour flottes automobiles.

Ces formations en ligne d’une heure en moyenne sont davantage des opérations marketing. Elles visent à expliquer telle ou telle démarche réglementaire tout en présentant tel ou tel service ou produit (lié à la géolocalisation, à l’optimisation des coûts, à l’entretien automobile, à la location longue durée, à la recharge électrique, à l’autopartage, entre autres) susceptible d’y apporter une réponse. L’objectif est de familiariser les clients et futurs acheteurs à l’usage de ces outils.

Pour les gestionnaires de parcs, ces initiatives commerciales sont perçues comme complémentaires aux compétences métier acquises via la formation continue. Elles leur permettent surtout de rester à la pointe des innovations technologiques.