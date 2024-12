Halogène, bi-xénon, LED… que choisir pour mieux voir ?

Lorsque vous roulez de nuit sur un chemin vicinal, une route départementale, une nationale ou sur l’autoroute, vos besoins en matière d’éclairage ne sont pas les mêmes. Ainsi, si vous vous trouvez sur un chemin sans éclairage vous utilisez bien souvent vos phares, alors que sur une route normalement éclairée par des réverbères vous vous contentez de vos feux de route.

Le choix de l’éclairage dépend bien évidemment du type de déplacements et des heures auxquelles vous les effectuez mais également de la répartition lumineuse dont vous avez réellement besoin pour mieux voir. Ainsi les feux de route sont un élément incontournable de l’éclairage de votre véhicule qui vous permettent de voir précisément la nuit le champ proche se situant devant votre capot sans pour autant éblouir les conducteurs qui se trouvent face à vous.

Les lampes halogènes, des basiques de bonne tenue

Les lampes halogènes équipent majoritairement les feux de route classiques du fait d’un très bon rapport qualité-prix-performances-longévité. Les lampes halogènes sont l’équivalent d’une ampoule dotée d’un filament de wolfram, simple pour les H1 ou les H7 qui en sont une version moderne, ou dédoublé dans le cas des H4, passant en mode incandescent lorsque vous commutez l’éclairage. La seule différence se traduit par la présence de gaz halogène (brome, iode, etc.) qui assure à la fois la puissance lumineuse et la longévité des ampoules.

Ceci dit les ampoules halogènes ont connu de très grands progrès technologiques, ainsi la lampe X-trèmeVision assure une lumière plus blanche (jusqu'à 3 400 K), pour plus de contraste et moins de fatigue oculaire, avec 150 % de luminosité en plus. Avec des projecteurs équipés de ce type d’ampoules vous obtenez une visibilité supérieure pouvant aller jusqu’à 45 mètres et une durée de vie plus longue.

Que dire du Xénon et du Bi-xénon ?

Les phares au Xénon dispensent une luminosité légèrement bleutée lorsque vous les regardez qui offre davantage de clarté que les lampes halogènes. Vos phares vont diffuser une luminosité proche de celle de la lumière naturelle avec en plus une portée bien plus importante et plus large qui vous permet de « voir » les bas-côtés de la route plus aisément. Les phares Xénon permettent une régulation automatique et l’arrivée de la technologie bi-xénon a amélioré encore l’éclairage grâce aux codes à grands phares. Il s’agit néanmoins d’une technologie onéreuse lorsqu’elle est proposée en option que vous ne trouverez de série que sur les modèles Premium. Outre le coût de cette technologie, il faut noter que les phares au Xénon doivent obligatoirement être équipés d’un dispositif de nettoyage. En effet, des projecteurs sales provoquent un éblouissement des conducteurs arrivant face à vous.

Et si vous passiez au LED ?

La technologie LED a fait passer nos projecteurs du stade de simples feux de circulation à l’éclairage intelligent et surtout numérique. Ainsi Audi, a équipé son AI CON de surfaces d’affichage numérique en lieu et place des phares et autres éclairages conventionnels. En augmentant le nombre de pixels des « phares » il les transforme en écrans numériques capables de projeter des messages et des effets de lumières.

Sans cesse en mouvement cette technologie LED s’est en effet réinventée avec des micro-LED qui sont passées de quelques millimètres au micron pour donner naissance à ces sources lumineuses pixélisées en haute résolution alimentées par les données des différents capteurs du véhicule. Comparativement aux normes légales minimales des ampoules halogènes, les LED alimentées par Lumileds peuvent produire jusqu'à 250 % de lumière plus lumineuse. Un meilleur éclairage traduisant une meilleure visibilité. Les LED de haute qualité ont une durée de vie plus importante que les ampoules halogènes. Alors que ces dernières doivent généralement être remplacées tous les 1 à 3 ans, les LED peuvent tenir – en théorie - jusqu'à 12 ans. Moins gourmandes en énergie, si l’on considère qu’une lampe halogène H4 consomme 55 watts, tandis qu’une LED-HL équivalente à une H4 utilise environ 20 watts. Seul « hic », les projecteurs LED sont particulièrement onéreux.

L’importance de l’intensité lumineuse

Les feux de croisement doivent répondre à des exigences légales en ce qui concerne leur éclairage et leur répartition lumineuse, généralement asymétrique. Ainsi, les phares halogènes dans la zone asymétrique d’éclairage offrent une supériorité de 15°. De plus, réglés de façon optimale les phares équipés en halogènes fournissent une intensité lumineuse qui reste très élevée.

Les avantages et inconvénients des différents types d’éclairage

Si vous comparez les deux premières technologies : halogène et xénon, il en ressort clairement que le xénon offre plus de lumière proche de celle du jour, une portée plus longue, éclaire mieux les côtés de la route, dure bien plus longtemps et se régule automatiquement si vous roulez avec un coffre ou une remorque, lourdement chargé.

Néanmoins, il est impossible de changer soi-même l’ampoule d’un phare au xénon, ce qui vous oblige à faire intervenir un garagiste. S’il est parfois également difficile sur certains modèles de par leur conception de changer une simple ampoule halogène, ces dernières sont nettement moins onéreuses à l’achat que le xénon.

Si l’on compare le LED au xénon, ces dernières offrent une meilleure efficacité énergétique, les LED blanches sont quasi semblables à la lumière naturelle, elles brillent avec persistance et leur durée de vie théorique est égale à celle de la voiture. Les phares LED sont compacts, absorbent les – petits – chocs et règlent automatiquement leur portée. Mais en cas de défaillance la note sera particulièrement salée car ce n’est plus une simple ampoule qu’il vous faudra changer mais tout le phare !

Puis-je changer mon système d’éclairage ?

Si vous voulez un véhicule doté d’un éclairage Xénon ou LED, vous devrez choisir un modèle déjà équipé. La réglementation européenne vous interdit de changer les spécificités techniques d’un véhicule. Par exemple, pour un éclairage au xénon, le système de lavage des phares est obligatoire de même que le réglage automatique de la hauteur de ces derniers. Par contre, vous pouvez changer votre éclairage halogène pour des LED à condition d’opter pour des ampoules à LED homologuées. Il ne s’agit pas dans ce cas de changer les phares de votre véhicule mais simplement d’opter pour un kit d’ampoule LED H7 Plug-and-Play conçus pour ne pas déclencher d’erreur de l’ordinateur de bord de votre voiture.