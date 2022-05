Honda Jazz 2 (2008-2015) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Sept ans après le lancement du premier opus de la Jazz et son succès en demi-teinte, en raison d'un marché très concurrentiel dans l'Hexagone, entre autres avec la Peugeot 206 et la Renault Clio, Honda retente le coup. Ainsi, au cours de l'été 2008, elle commercialise une deuxième mouture en ciblant cette fois le segment du minispace, déjà bien implanté avec les Renault Modus, Fiat Idea, Mazda 2, Opel Meriva... Et le risque est gros, car contrairement à ses rivaux, ce nouvel opus, à l'image de son aîné, ne dispose pas de version diesel... À l’époque, c'était un handicap.

Pour ce qui est des mécaniques essence, la citadine nipponne est animée par un 1.2 VTECH de 90 ch, et un 1.4 VTECH de 99/100 ch. En janvier 2011, une Jazz hybride s'ajoute au catalogue du constructeur, qui profite de l'évènement pour refaire une beauté à sa citadine, tout particulièrement la face avant. Au menu : une calandre translucide, des boucliers avant et arrière repensés, des feux arrière à cristaux et des ailes avant redessinées. De même, la suspension est améliorée pour plus de confort et de tenue de route. À bord, on retrouve les aspects pratiques de sa devancière avec des sièges arrière modulables et de nombreux espaces de rangement. Pour ce qui est des performances, si le petit 1.2 se montre principalement à l'aise en ville, il faudra préférer le 1.4 si on veut s'aventurer sur les routes et autoroutes. Enfin, côté équipement de série, la version de base Elegance se dote de l'ABS, du répartiteur de freinage et aide au freinage d’urgence, de la climatisation manuelle, de la fermeture centralisée, des vitres avant électriques et de l’ordinateur de bord...

Sous le capot

En diesel

Pas de Jazz 2 diesel

En essence

1.2 I-VTECH : 90 ch

1.4 I-VTECH : 99 ch/100 ch

En hybride

1.3 I-VTECH HYBRID : 98 ch

LA HONDA JAZZ 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

En raison d'une qualité moyenne du mobilier à bord, on aurait pu s'attendre à un vieillissement prématuré des plastiques et la présence de bruits et vibrations. Or, le bilan est plutôt satisfaisant.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi blâmer cette Jazz. L'ensemble des pièces d'usure (plaquettes, disques, amortisseurs...) tiennent le coup.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Aïe ! On n'est pas en France ni en Europe, mais chez Honda. Et les pièces ne sont pas données. Comptez de 20 à 25 % de plus que pour un modèle français de même catégorie.

Est-elle chère à entretenir ?

Avec un coût important des pièces détachées et des taux de main-d’œuvre également élevés, passer la porte d'une concession Honda rime avec factures salées.