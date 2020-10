Hopium Machina : la promesse d'une berline à hydrogène de 500 ch

Beaucoup de promesses, et certaines très alléchantes, mais il faut désormais rester prudent avec les constructeurs sortis de nulle part qui font de grandes annonces plusieurs années avant la sortie d'un quelconque produit. La marque française Hopium annonce justement sa première auto. Une berline haut de gamme baptisée Machina, qui "offrira un bilan carbone neutre" en fonctionnant à l'hydrogène. Pour que le bilan soit réellement neutre, encore faudrait-il toutefois que l'hydrogène soit d'origine renouvelable. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec plus de 90 % de la production de ce carburant par origine fossile.

Mais on a forcément envie d'y croire. La Machine promet donc 500 ch, 1000 km d'autonomie avec un plein en 3 minutes, tandis que le constructeur Hopium annonce déjà viser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Le lancement de la Machina, lui, est prévu pour "l'horizon 2026", avec une production française, à destination des principaux marchés mondiaux (Chine, Amérique, Japon, Corée). Autant dire que de l'eau peut couler sous les ponts jusque là. En attendant, Hopium compte dévoiler un prototype "d'ici juin 2021".

Derrière ce projet, on retrouve Olivier Lombard, l'un des plus jeunes vainqueurs des 24 Heures du Mans, en 2011. Par la suite, il s'engage dans l'hydrogène, notamment chez les Suisses de GreenGT, connus pour leur prototype de course à pile à combustible.