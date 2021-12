Hybrides et électriques d’occasion : leurs ventes explosent

Sur les 11 premiers mois de l’année, le nombre d’autos hybrides et électriques qui ont changé de propriétaire s’est établi à 255 439, selon les données d’AAA Data. Par rapport à la même période de 2020, cela représente une hausse de 96,5 %. Les hybrides, toutes technologies confondues, se taillent toutefois la part du lion, avec 204 242 ré-immatriculations, en progression de 96,1 % par rapport à 2020.

Les ventes d’électriques d’occasion progressent encore plus rapidement, avec + 99,4 % sur 11 mois, ce qui représente 51 197 ventes. La part des ventes d’hybrides et d’électriques au sein du marché global reste toutefois très minoritaire, avec 4,6 %, répartis entre 3,7 % d’hybrides et 0,9 % d’électriques.

Le grand favori des acheteurs de véhicules d’occasion reste le Diesel, qui s’octroie 55,6 % des ventes (3 087 346 immatriculations), suivi par l’essence, à 39 % (2 165 235 immatriculations). Les 0,8 % restants, c’est-à-dire 42 817 ventes, comprennent, notamment, les voitures fonctionnant au bioéthanol, au GNV ou encore au GPL.

En 2020, le Diesel remportait 57,5 % des suffrages et l’essence, 39,4 %. Ce sont donc bien ces deux énergies qui souffrent le plus du développement des voitures ''propres’’. Une tendance qui ne cessera de se renforcer dans les prochaines années, notamment avec l’arrivée en masse d’autos à hybridation légère.