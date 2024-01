Il appelle sa station de lavage Star Wash, Disney l'attaque

Difficile de se démarquer dans le secteur très concurrentiel des stations de lavage. Du rêve au cauchemar, le Chilien Matias Jara pensait trouver une bonne idée en appelant son centre de nettoyage "Star Wash" avant de s'attirer les foudres de la production Walt Disney. Pour enfoncer le clou, son commerce situé à proximité immédiate de Santiago ne s'arrête pas qu'à un simple jeu de mots.

Un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux de l'entreprise montre que la société s'amuse aussi de la ressemblance du nom par les présences de plusieurs mascottes de la série dont Dark Vador et Chewbacca. Une police d'écriture semblable à celle des films est également de la partie tout comme des phrases faisant directement référence aux répliques cultes des acteurs. Avec un tel ensemble, difficile de passer inaperçu. Et cela ne plaît pas du tout au studio américain qui voit là une utilisation frauduleuse de l'image de la saga Star Wars.

Après avoir bloqué le dépôt du nom auprès du registre des marques au Chili, Disney compte bien forcer le gérant à en choisir un autre. Matias Jara déclare à nos confrères du média américain Reuters : "Star Wash se démarque suffisamment de Star Wars. De plus la franchise commercialise des produits tels que des figurines et des jouets. Cela n'a aucun lien avec le lavage de voiture. Ces poursuites nous affectent. Nous sommes une petite entreprise et nous n'avons pas les ressources nécessaires pour régler ce genre de problème". Avec un tel adversaire, il est vrai que le combat sera difficile.