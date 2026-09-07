Il décroche sa Porsche d’une dépanneuse en écrasant l’accélérateur

À Glendale en Californie, le conducteur d’une Porsche Panamera a visiblement décidé qu’une dépanneuse n’était pas un frein à l’envie de reprendre la route. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre la berline allemande s’arracher du camion alors que ses roues arrière sont déjà soulevées.

Sur les images, le conducteur écrase l’accélérateur et peut remercier la transmission intégrale : les roues avant agrippent le bitume et entraînent la Porsche malgré le train arrière suspendu. Après quelques mètres de lutte mécanique, le système de remorquage finit par céder. La Panamera retombe lourdement sur la chaussée avant de repartir laissant derrière elle plusieurs morceaux.

Facile à repérer sur la route

Victoire ? Pas tout à fait. Le bouclier arrière a notamment été sérieusement endommagé. Sur une Panamera récente, cette seule pièce coûte plusieurs milliers d’euros avant peinture et main-d’œuvre. Une addition bien plus salée que les frais habituels de remorquage. Quant aux affirmations selon lesquelles la voiture faisait l’objet d’une saisie, elles restent pour l’instant non confirmées.