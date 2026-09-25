Il glisse son Scénic à vendre dans Fast & Furious et Taxi

Vendre un Renault Scénic gris clair de 2010 affichant plus de 280 000 km n’est pas nécessairement l’exercice le plus simple. Plutôt que de photographier son monospace sur le parking d’un supermarché, son propriétaire a donc préféré lui offrir une carrière au cinéma grâce à l’intelligence artificielle.

Dans une première vidéo, le Scénic de troisième génération s’invite dans Fast & Furious, au beau milieu de la célèbre course opposant la Toyota Supra MKIV à la Ferrari F355. Changement d’ambiance ensuite avec Taxi. Le Renault prend place dans la séquence où Daniel glisse sa Peugeot 406 entre deux Mercedes, leur arrache les rétroviseurs puis déclenche une poursuite sur le boulevard du Prado à Marseille puis l'autoroute. Slaloms et conduite musclée : voilà soudain le paisible véhicule familial transformé en vedette du grand écran.

Une vraie vente

Derrière le montage se cache pourtant une annonce bien réelle. Le véhicule est équipé du 1.5 dCi associé à une boîte manuelle et totalise exactement 281 709 km. Prix demandé : 4 700 euros. De quoi glisser dans son garage un véhicule associé à un effet viral sur les internets.