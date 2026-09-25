Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Scenic 3

Il glisse son Scénic à vendre dans Fast & Furious et Taxi

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Adrien Raseta , mis à jour

0  

Comment attirer l’attention lorsqu’on vend un Renault Scénic de 2010 affichant 281 709 km ? Son propriétaire a trouvé la solution : l’intégrer grâce à l’IA dans des scènes cultes de Fast & Furious et Taxi.

Il glisse son Scénic à vendre dans Fast & Furious et Taxi

Vendre un Renault Scénic gris clair de 2010 affichant plus de 280 000 km n’est pas nécessairement l’exercice le plus simple. Plutôt que de photographier son monospace sur le parking d’un supermarché, son propriétaire a donc préféré lui offrir une carrière au cinéma grâce à l’intelligence artificielle.

Dans une première vidéo, le Scénic de troisième génération s’invite dans Fast & Furious, au beau milieu de la célèbre course opposant la Toyota Supra MKIV à la Ferrari F355. Changement d’ambiance ensuite avec Taxi. Le Renault prend place dans la séquence où Daniel glisse sa Peugeot 406 entre deux Mercedes, leur arrache les rétroviseurs puis déclenche une poursuite sur le boulevard du Prado à Marseille puis l'autoroute. Slaloms et conduite musclée : voilà soudain le paisible véhicule familial transformé en vedette du grand écran.

Il glisse son Scénic à vendre dans Fast & Furious et Taxi

Une vraie vente

Derrière le montage se cache pourtant une annonce bien réelle. Le véhicule est équipé du 1.5 dCi associé à une boîte manuelle et totalise exactement 281 709 km. Prix demandé : 4 700 euros. De quoi glisser dans son garage un véhicule associé à un effet viral sur les internets.

Il glisse son Scénic à vendre dans Fast & Furious et Taxi
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Scenic 3

Renault Scenic 3

SPONSORISE

Achetez votre Renault Scenic 3

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Renault Scenic 3

Avis Renault Scenic 3

16 /20

Scenic 3 III (2) 1.5 DCI 110 ENERGY FAP DYNAMIQUE ECO2 (2013)

Par Guillaume2312 le 28/10/2023

Second retour d'experience ici mais cette fois après 10 ans et 160.000 kms.Toujours très satisfaits du Scénic, que nous avons conservé comme seconde voiture avec une utilisation moindre.Elle reste très fiable, très confortable et toujours aussi pratique. Nous sommes une famille de 5, les trois sièges individuels sont devenus une denrée rare sur le marché et le confort général pour les familles est très élevé.Nos seuls regrets, ne pas l'avoir pris en 7 places pour avoir un plus grand coffre et ne pas avoir pris le modèle Dci 130 avec la boite automatique.Tout le reste, nous le referions sans hésiter, un excellent rapport qualité prix sur le long terme cette voiture, elle ne côute pas très cher à l'achat, ne consomme rien et mis à part le changement de courroie de distribution qui coûte un bras (vu l'implantation du moteur, il faut beaucoup de main d'oeuvre) et un problème de climatisation (compresseur de clim mort après 10 ans) elle tourne comme une horloge.

15 /20

Scenic 3 III (2) 1.5 DCI 110 ENERGY FAP EXPRESSION ECO2 (2012)

Par mistingette le 14/10/2023

Véhicule acheté 10000 euros en 2017 à 100000 KM. Pas de souci jusqu' à present : vidange et pneus. Petites faiblesses des 2 injecteurs après valise , garage Renault préconise un nettoyant d'injecteur à 215OOOkm donc à suivre car 1400 euros de frais à venir . 500 euros d'entretien depuis 3 ans : amortisseurs, courroie de distribution et prévu cette année ; plaquettes et disques et l année prochaine silentblok de triangles pour passage au CT. Pas d encrassage vanne EGR. L' électronique Ok : fermeture des portes et démarrage du véhicule et auto radio . Donc dans 3 ans si pas de problèmes des injecteurs, j espère pouvoir réaliser une purge du liquide de climatisation, changer tous les filtres, clim , air , habitacle et hydraulique puis réparer le TomTom (fusibles, carte SD ) et le petit moteur de fermeture du clapet à carburant ou les changer . Renault pas décidé à me les réparer ??A suivre donc si injecteurs OK .Très bon rapport qualité prix pour une 110 ch qui monte très bien les cotes, bonne stabilité au dépassement sur autoroute et son espace intérieur avec 5 vraies places assises ! Agréable routière et familiale ...

17,6 /20

Scenic 3 III 2.0 140 PRIVILEGE CVT (2009)

Par §Cid882HL le 13/09/2023

Excellent véhicule, que je regrette après une vente à 250 000 km pour cause de boite automatique fatiguée.Passée à l'E85 il y a quelque temps, consommation entre 7L et 9L aux 100km en fonction de conditions de circulation, avec une conduite souple.Un regret ? Que le prix de la boite auto m'oblige à changer de véhicule !Dommage que l'entretien de la boite n'ait pas été prévu d'origine par Renault, qui estime qu'un tel véhicule ne doit pas dépasser 150 000 km ! Du gâchis !

17,2 /20

Scenic 3 III 1.9 DCI 130 FAP DYNAMIQUE EURO5 (2009)

Par §Nia668Je le 01/05/2023

Je viens d’acquérir il y a trois mois un Scenic 3 de 2009, 1.9 dci 130 ch, avec 243000 km au compteur.La moyenne au 100km du propriétaire précédent était de 8,3 à la campagne, la mienne est actuellement de 5,6 à 6,2 suivant le type de route.La manière de conduire fait tout.J’ai laissé les pneus moyenne gamme (C en carburant!) pour l’instant, en revanche, j’ai vidangé le moteur juste après l’achat et utilisé une huile performante, la Castrol GTX avec ajout de 200 ml de Mecarun P18.J’ai ensuite décrassé les injecteurs avec un produit spécial à mettre dans le carburant en roulant 20 mn a 3000 tours mn.Peut-être cela a t’il aidé à baisser la consommation, peut-être pas, il y a pas mal de débat là dessus.En revanche une chose est sûre, souplesse, changement de rapports à temps, respect du délai chauffage moteur et délai arrêt moteur, accélération douce, pas de secret, ça change tout!

Voir tous les avis Renault Scenic 3

Essais Renault Scenic 3

Voir tous les essais Renault Scenic 3

Forum Renault Scenic 3

Aller sur le forum Renault Scenic 3