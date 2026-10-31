Il manque un petit quelque chose au boss de fin des Lada Niva
On connaissait le Lada Niva pour ses talents de franchisseur. Mais cette version rarissime semble avoir été conçue pour survivre à la fin du monde.
Baptisé VAZ-1922 Marsh, cet engin développé par Bronto -filiale d’AvtoVAZ- n’a été produit qu’à moins de 1 000 exemplaires. L’un d’eux datant de 2002 et entièrement restauré vient d’apparaître sur le site allemand Mobile.de pour 19 999 euros.
Avec ses pneus basse pression gigantesques, sa garde au sol démesurée et sa carrosserie violette, ce 4x4 sur base de Lada Niva ressemble davantage à un jouet Hot Wheels qu’à une automobile. Pourtant, ses capacités sont bien réelles : neige profonde, marécages et terrains détrempés constituent son terrain de jeu favori. Pour cela, le châssis reçoit des essieux spécifiques, des suspensions modifiées et d’imposants élargisseurs d’ailes. Sous le capot, inutile hélas d’espérer un V8. Son quatre cylindres atmosphérique de 1,7 litre développe péniblement 79 chevaux. Heureusement, la transmission à rapports courts et les énormes pneumatiques compensent cette cavalerie anémique.
Le Niva ultime
L’habitacle conserve toute la rusticité soviétique du modèle original, avec quelques inscriptions Bronto sur les sièges et le volant. Une machine idéale pour traverser la toundra, à condition de ne pas être pressé d’arriver.
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