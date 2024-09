Il s'est vendu 41 Lada russes "neuves" en Europe cette année

Lada France n’existe plus depuis 2017 mais aux dernières nouvelles, le constructeur automobile russe restait importé de manière officielle sur certains marchés comme celui du Royaume-Uni avec son increvable Niva. Depuis, la guerre en Ukraine et les sanctions à l’encontre de la Russie compliquent nettement la commercialisation sur le Vieux Continent des véhicules d’Avtovaz, qui n’appartient plus à Renault depuis le retrait forcé du constructeur français de Russie à la fin de l’année 2022.

Mais dans la liste des voitures vendues sur le marché européen et immatriculées pour la première fois (on ne parle donc pas de modèles importés et ré-immatriculés), les spécialistes de Dataforce recensent toujours 41 Lada sur l’année 2024. Rien que sur le mois d’août 2024, huit Niva ont été immatriculés sur le marché automobile de l’Union européenne d’après ces données. A titre de comparaison, on comptait 177 immatriculations l’année dernière entre janvier et août.

Des modèles antiques

Outre 37 unités de l’antique Niva dont la conception remonte tout de même à l’année 1977, on relève que quatre exemplaires de l’antédiluvienne Riva (la Fiat 124 rebadgée) ont été immatriculés sur les huit premiers mois de l’année 2024 ! Des bizarreries qui rejoignent d’autres noms comme celui de la Mercedes CLK, de l’Aston Martin DB7, de la BMW Z8 ou encore du Fiat Multipla dans la catégorie des vieilles voitures « neuves » mystérieusement immatriculées cette année en Europe.