Les étranges vieilles voitures neuves immatriculées en 2024

Chaque mois, les professionnels de l’analyse automobile de chez Dataforce compilent les chiffres pour étudier de près le marché européen et voir quels modèles se sont le mieux vendus. Ces chiffres sont nécessaires pour comprendre l’évolution du marché automobile le mieux possible, mais ils dévoilent aussi des surprises.

Ainsi sur les six premiers mois de l’année 2024, on découvre d’étranges immatriculations parmi les ventes de voitures neuves. D’après Dataforce par exemple, on compte un Fiat Multipla et trois Barchetta parmi les modèles neufs immatriculés sur le Vieux continent. Oui, on parle bien de deux modèles dont la commercialisation a cessé respectivement en 2010 et 2005 !

Dans le même genre, on note la vente d’une Mercedes CLK (arrêtée en 2009) et d’une très belle Aston Martin DB7 (supprimée en 2004). Ou encore, celle d'une BMW Z8 qu'on ne fabrique plus depuis 2003. Pas vraiment des modèles de première jeunesse, pourtant bien enregistrés parmi les ventes de voitures neuves cette année 2024.

Une « première immatriculation »

Comme ils l’ont dit aux journalistes de Motor1, les analystes de Dataforce confirment bien que ces chiffres concernent les modèles « immatriculés pour la première fois sur la route » sans pouvoir donner de précisions quant à leur origine ou leur histoire. Il ne s’agit donc pas a priori de véhicules importées depuis les Etats-Unis ou d’autres marchés hors Europe. Et vous croiserez peut-être un Multipla neuf sur la route.