Le Lada Niva russe ne meurt jamais : il reçoit un nouveau moteur, son premier airbag et il rouillera moins

Le Mercedes Classe G est arrivé pour la première fois sur le marché en 1979, lorsqu’il s’appelait encore « Gelandewagen ». Il existe toujours mais depuis ce temps, il a beaucoup évolué sur le plan technique (jusqu’à devenir une voiture de luxe élitiste au lieu du pur baroudeur de ses débuts). Le Land Rover Defender, lui, est carrément passé à une toute nouvelle génération de modèle dont la technologie n’a vraiment plus rien à voir avec celle du modèle originel.

Et le Lada Niva ? Il existe toujours en Russie près d’un demi-siècle plus tard, sous une forme vraiment très proche de celle du modèle originel de 1977. On le connaissait en Europe, d’ailleurs, avant qu’il ne soit chassé du Vieux Continent par les normes obligatoires pour les voitures neuves, incompatibles depuis longtemps avec ses standards de sécurité ou d’émissions polluantes de son moteur. Mais en Russie, il est toujours commercialisé sous le nom de « Niva Legend ». Et il vient même de recevoir d’importantes nouveautés techniques pour y poursuivre sa carrière !

Un nouveau moteur

A l’occasion du Forum économique de St Petersbourg, perturbé par une attaque de drones ukrainiens, Avtovaz a levé le voile sur le nouveau Niva Legend « 2026 ». Il se distingue visuellement de son prédécesseur par ses clignotants à la couleur « fumée » et de nouvelles jantes de 16 pouces. Le constructeur annonce même « 100 nouvelles pièces dans la voiture » et « 60 pièces modifiées » par rapport à la précédente mouture.

La plus importante de ces nouvelles pièces est le 4 cylindres atmosphérique de 1,8 litre qu’il embarque désormais, remplaçant le bloc 1,7 litre de l’ancienne version. Sa puissance maximale ? 90 chevaux pour 153 Nm de couple, au lieu de 83 chevaux et 129 Nm. Sa consommation serait inférieure de « 3 à 33 % selon les situations de conduite par rapport à l’ancien moteur ».

Un châssis amélioré aussi

Et ce n’est pas tout : ce « nouveau » Niva Legend bénéficie d’un traitement contre la rouille décrit comme plus efficace et il reçoit des suspensions avant et des freins meilleurs, en plus d’une boîte de transfert à la construction plus robuste (au maniement simplifié).

Et l’intérieur évolue aussi : outre une climatisation désormais équipée d’un filtre à particules, la commande de boîte de vitesses change de position et il y a pour la première fois un airbag dans le volant ! Encore plus dépaysant sur ce modèle connu pour sa technologie antédiluvienne, on y trouve un grand écran tactile sur la console centrale.

Ce Niva Legend amélioré doit démarrer sa production cet été et ses livraisons à l’automne prochain. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, vous aurez bien du mal à en importer un chez nous et il n’a de toute façon plus rien à voir avec les normes d’homologation de notre marché. Mais difficile de ne pas ressentir un peu de tendresse pour ce petit 4x4 toujours aussi culte dans l’univers des vrais tout-terrains.